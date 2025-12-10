Logo Auto-Medienportal
Nissan Juke im Zeichen der aufgehenden Sonne

aum – 9. Dezember 2025

Nissan bietet den Juke ab sofort auch als limitiertes Sondermodell „Redline Edition“ an. Eine markante Zweifarblackierung in Pearl White kombiniert mit einem Dach in leuchtendem Fuji Sunset Red verleiht dem Fahrzeug eine besondere Note, der an die japanische Nationalflagge erinnert, die sich auch am Kotflügel wiederfindet. Dazu kommen schwarze 19-Zoll-Felgen.

Im „Midnight“-Interieur finden sich mit einer Kombination aus Kunstleder und Alcantara, das zudem an den Türverkleidungen, der Mittelkonsole, dem Armaturenbrett und den Kniepolstern zum Einsatz kommt. Rote Ziernähte greifen das Editionsthema auf.

Das Sondermodell ist in Kombination mit dem bewährten Dreizylinder-Turbobenziner und Doppelkupplungsgetriebe für 34.450 Euro erhältlich sowie als Hybridversion mit Automatik für 37.150 Euro. Es baut auf der Ausstattungslinie N-Design auf und bietet dabei einen Preisvorteil von rund 500 Euro. Mit Bord sind unter anderem eine Brose-Premiumsoundsystem, beheizbares Lenkrad und beheizbare Vordersitze sowie beleuchtete Einstiegsleisten mit „Juke“-Schriftzug. (aum)

