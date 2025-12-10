Logo Auto-Medienportal
Subaru bringt weiteres Elektromodell

aum – 9. Dezember 2025

Subaru bringt im Frühjahr ein weiteres Elektroauto auf den Markt. Wie schon der Solterra entstammt auch der kompakte Uncharted aus der Kooperation mit Toyota. Es handelt sich im Prinzip um den C-HR+ mit Subaru-Technik. So gibt es klassenführende 21,1 Zentimeter Bodenfreiheit und bei der Allradversion das X-Mode-System. Neben der Topversion mit zwei Elektromotoren und 252 kW (343 PS) Leistung wird es zwei Ausführungen mit Frontantrieb und 165 kW (224 PS) bzw. 123 kW (167 PS) geben. Je nach Variante liegen die Normreichweiten des Uncharted bei 455 bis 600 Kilometern. Das Allradmodell beschleunigt in fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h und wird auch über den markentypischen Multi-Terrain-Monitor verfügen.

Parallel dazu erhält der Solterra, Schwestermodell des Toyota bZ4X, zum neuen Modelljahr eine Überarbeitung. (aum)

Bilder zum Artikel
Subaru Uncharted.

