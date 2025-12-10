Dieses Jahr gibt es voraussichtlich mehr Verkehrstote

Die Vision Zero von einem Straßenverkehr ohne Todesopfer dürfte in diesem Jahr in Deutschland einen leichten Dämpfer bekommen. Das Statistischen Bundesamt (Destatis) schätzt auf Basis der Daten für den Zeitraum von Januar bis September mit rund 2810 Menschen, die bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen. 2024 waren es 2770 Todesopfer. Ihren bisherigen Tiefststand hatte die Zahl der Verkehrstoten im Corona-Jahr 2021 mit 2562 Personen erreicht.

Auch die Zahl der Verletzten dürfte um rund 5000 Menschen auf 370.000 steigen. Diese Entwicklung geht nicht mit steigenden Unfallzahlen einher, die mit rund zweieinhalb Millionen auf Vorjahresniveau bleiben dürften. (aum)



