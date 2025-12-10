Fahrbericht Renault Clio: Alles neu – bis auf den Preis

Alle reden von Elektromobilität – klar, auch Renault. Seit diesem Jahr schicken die Franzosen mit R5 und R4 gleich zwei neue Strom-Ikonen ins Rennen. Und doch hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass ausgerechnet der Clio noch einmal eine ganz neue Zukunftschance bekommt – und zwar nicht als reine Retro-Elektrospielerei, sondern als klassischer Kleinwagen mit modernem Antrieb. Die sechste Generation rollt im kommenden Januar mit einem Dreizylinder-Benziner und einem effizienten Vollhybriden zu den Händlern – ziemlich bodenständig in einer Zeit, in der jeder fast ausschließlich nur in Kilowatt denkt.

Fakt ist: Der Renault Clio zählt zum Bestseller von Renault und hat sich in den 35 Jahren weltweit rund 17 Millionen Mal verkauft. Somit ist der Stadtflitzer das bislang erfolgreichste französische Auto überhaupt. Darum hält Renault an seinem Publikumsliebling fest und will mit der Neuauflage frischen Schwung ins Kleinwagensegment bringen.



Einstiegspreis bleibt bei unter 20.000 Euro



Erfreulich auch: Der Clio wird trotz Modellwechsel nicht teurer. Zum Marktstart Anfang 2026 liegt der Basispreis für den 114 PS (84 kW) starken Einstiegsbenziner bei 19.990 Euro. Damit bewegt er sich auf dem Niveau des Vorgängers, bietet aber deutlich mehr Leistung und eine umfangreichere Serienausstattung. Aber auch optisch hat sich eine Menge verändert, denn der Clio duckt sich rund zwei Zentimeter flacher als der Vorgänger, hinzu kommt eine coupéhaft geschwungene Dachlinie, die ihm einen dynamischeren Auftritt verleiht.



Gleiches gilt für die neugestaltete Frontpartie, die um paar Zentimeter verlängert wurde und schlanke Scheinwerfer erhielt. Wesentlich üppiger dimensioniert erweist sich der Kühlergrill. In diesem befinden sich kleine Renault-Logos, während das angewinkelte Tagfahrlicht – ebenfalls im Rhomben-Look – den dynamischen Auftritt weiter unterstreicht. Jeder soll schon von weitem sehen: Hey, hier kommt ein neuer Renault! Das Heck mit seinen ausgestanzten Rückleuchten und dem Wechselspiel aus konvexen und konkaven Flächen wirkt dagegen auf den Betrachter noch etwas gewöhnungsbedürftig und erinnert uns ein wenig an Alfa Romeo. Zufall? Geschenkt!



Der Clio ist und bleibt ein Fünftürer und ist im Vergleich zu seinem Vorgänger mit einer Länge von 4,12 Metern nur leicht gewachsen. Dagegen wurde die Spur um 40 Millimeter verbreitert und der Radstand um acht Millimeter auf insgesamt 2,60 Meter gestreckt. Somit bleibt er weiterhin schön kompakt und mit einem Wendekreis von 10,4 Metern handlich in der Stadt.



Im Innenraum des Clio kommen digitale Kombiinstrumente zum Einsatz, die bereits aus den elektrischen Modellen Renault 4 und 5 bekannt sind. Der Bildschirm des Open-R-Link-Multimediasystems ist zum Fahrer hin ausgerichtet. Die Bedienung ist einfach und selbsterklärend. Das System verfügt über eine Google-Integration, beispielsweise für die Navigationsfunktionen, die ab der zweiten Ausstattungsstufe Techno serienmäßig sind. Bei der Basisversion Evolution erfolgt die Routennavigation am Touchscreen hingegen über das eigene Smartphone mittels Mirror Screen.



Der Clio bietet zahlreiche Ablagemöglichkeiten, darunter auch eine Box auf der Mittelkonsole, deren Inhalt durch einen faltbaren Deckel, ähnlich einer i-Pad-Hülle, vor fremden Blicken geschützt wird. Die neuen Sitze erweisen sich als bequem, auch das Platzangebot vorne ist ordentlich. Hinten wird es für Personen über 1,85 Meter dagegen eng. Die gefahrene Topausstattung Esprit Alpine vermittelt mit reichlich Alcantara am Cockpit sowie den Polstern einen hochwertigen Eindruck. Zusätzlich sind bis zu 29 Fahrassistenzsysteme verfügbar, von denen einige serienmäßig und andere optional sind.



Der Asterix unter den Kleinwagen



Während den ersten Runden mit dem neuen Renault Clio Vollhybrid schwirrt dem Autor unaufhörlich eine Frage im Kopf herum: Was würde eigentlich Asterix, der legendäre gallische Held aus dem gleichnamigen Comic, wohl zu diesem französischen Kleinwagen sagen? Vielleicht würde er mit einem breiten Grinsen unter seinem geflügelten Helm ausrufen: „Beim Teutates! Dieser Wagen fährt fast nur mit ein paar Elektro-Pferden und braucht kaum einen Tropfen Zaubertrank! Trotzdem zischt er schneller los als Obelix ein Wildschwein verputzen kann!“

Doch bevor die Römer wieder einmal versuchen ganz Gallien zu besetzen müssen wir natürlich eines klarstellen: Zaubertrank, das geheimnisvolle Elixier aus dem gallischen Dorf, ist es dann doch nicht, sondern nur gewöhnliches Superbenzin. Der angegebene Durchschnittsverbrauch von 3,9 Litern Super laut der WLTP-Norm für den Clio Full Hybrid E-Tech 160 ist aber schon mal nicht schlecht. Zumindest in der Theorie, denn bei unserer Fahrt durch die hügelige Landschaft in Portugal pendelte sich der Bordcomputer auf 4,7 Liter ein – immer noch ein genügsamer Wert.



Viel Feinarbeit für den Vollhybriden



Für die sechste Neuauflage wurde der bekannte Vollhybrid überarbeitet. Ein neuer 1,8-Liter-Vierzylinder ersetzt den alten 1,6-Liter-Benziner des Vorgängermodells. Die Kombination aus einem Direkteinspritzer, der im Atkinson-Zyklus arbeitet, und einem 36 kW (49 PS) starken Elektromotor stammt aus dem Captur und Symbioz. Daher stieg auch im Clio die Systemleistung von 143 PS auf jetzt 158 PS. Gleichzeitig wurde das Drehmoment um 22 Newtonmeter auf 172 Nm erhöht, was besonders im unteren Drehzahlbereich für eine spürbar agilere Kraftentfaltung sorgt.



Eine zweite E-Maschine dient zur Stromerzeugung als Generator. Die produzierte Energie wird in einer um 0,2 kWh auf 1,4 kWh vergrößerten Lithiumionen-Batterie im Heck gespeichert. Daher fällt das Kofferraumvolumen im Vergleich zum Dreizylinder-Benziner geringer aus. Während das Gepäckabteil des Benziners TCe 115 zwischen 391 Liter und 1176 Liter fasst, liegt das Stauvolumen des E-Tech-Hybriden nur bei 309 bis 1094 Litern. Auf einen doppelten Ladeboden verzichtet der Clio, da die Nachfrage der Kunden beim Vorgängermodell zu gering war, heißt es aus der deutschen Renault-Zentrale.



Der Hybrid bietet in Kombination mit dem intelligenten Multi-Mode-Getriebe flotte Fahrleistungen. Den Sprint von null auf 100 km/h absolviert der Clio in 8,3 Sekunden und damit eine Sekunde schneller als die Vorgängergeneration. Bei hohen Drehzahlen ist der Benziner deutlich hörbar und wirkt angestrengt laut, doch ansonsten geht es im Clio recht leise zu. Zumal er in der Stadt und im Teillastbetrieb auch bis zu 80 Prozent rein elektrisch stromern kann.



Neuer Smart Modus



Als angenehm erweist sich auch die neue Smart-Mode-Funktion. Sobald das Fahrprogramm am Lenkrad aktiviert wird, analysiert eine Software das aktuelle Fahrerprofil, wählt automatisch den passenden Fahrmodus aus und wechselt je nach Fahrbedingungen zwischen den einzelnen Programmen. Das straffe Fahrwerk vermittelt viel Fahrspaß, wobei der Komfort auf derben Stößen spürbar darunter leidet.



Insgesamt aber hinterlässt der Clio Full Hybrid E-Tech 160 einen ausgewogenen Eindruck, auch wenn der Preis von 24.490 Euro nicht günstig ist. Die gefahrene und sehr gediegen wirkende Topversion Esprit Alpine beginnt sogar erst ab 28.490 Euro, was ebenfalls viel Geld ist. (aum)



Daten Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160



Länge x Breite x Höhe (m): 4,12 x 1,77 x 1,42

Radstand (m): 2,59

Motor: R4-Benziner, 1789 ccm, Sauger, Hybrid, FWD, Auto.

Leistung: 80 kW / 109 PS

Elektro-Motor: 36 kW / 49 PS

Systemleistung: 116 kW / 158 PS

Max. Drehmoment: 172 Nm bei 4.000 U/min

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,3 Sek.

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 3,9 Liter

CO2-Emissionen: 89 g/km

Leergewicht / Zuladung: min. 1271 kg / max. 499 kg

Kofferraumvolumen: 309–1.094 Liter

Max. Anhängelast: 900 kg

Preis: 24.490 Euro