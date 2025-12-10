Logo Auto-Medienportal
Ein Tesla für unter 37.000 Euro

aum – 8. Dezember 2025

Mit dem neuen Model 3 Standard senkt Tesla den Einstiegspreis auf 36.990 Euro. Das sind 8000 Euro weniger als für die nächsthöhere Version „Premium“. Bei einem Normdurchschnittsverbrauch von lediglich 13 kWh verspricht Tesla Reichweiten von über 530 Kilometern. Der mit 18-Zoll-Felgen ausgerüstete Model 3 Standard beschleunigt in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 201 km/h. Die Auslieferungen beginnen voraussichtlich im Februar. (aum)



Tesla Model 3 Standard.

Tesla Model 3 Standard.

Photo: Tesla via Autoren-Union Mobilität

