Stauprognose: Reges Verkehrsaufkommen

Auch am dritten Adventswochenende (12.–14.12.) rechnet der ADAC wieder mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf Deutschlands Fernstraßen. Die Staugefahr bleibt ähnlich hoch wie in der Vorwoche. Vorweihnachtlicher Einkaufsverkehr und stark besuchte Weihnachtsmärkte wirken sich insbesondere auf Innenstädte und Ballungsräume aus.

Auch wenn wetterabhängige Straßenarbeiten teilweise ruhen und Spuren freigegeben werden, bleiben langfristige Baustellen weiterhin bestehen. Der ADAC erwartet die Hauptstauzeiten am Freitag zwischen 13 und 18 Uhr, am Samstag zwischen 8 und 17 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr.



Besonders voll werden dürfte es auf folgenden Autobahnen:

- A 1 Köln – Lübeck

- A 2 Oberhausen – Dortmund

- A 3 Frankfurt – Oberhausen

- A 4 Köln – Dresden

- A 5 Heidelberg – Darmstadt

- A 6 Heilbronn Richtung Nürnberg/Pilsen

- A 7 Hamburg – Kassel

- A 8 München – Karlsruhe

- A 9 München – Nürnberg

- A 12 Berlin – Frankfurt (Oder)

- A 40 Dortmund – Duisburg

- A 81 Singen – Stuttgart



Auch auf den beliebten Reiserouten im Ausland bleibt die Belastung durch Bauarbeiten und witterungsbedingte Einschränkungen hoch. Von den Einschränkungen betroffen sind vor allem die Tauern- (A 10), die Inntal- (A 12) und die Brennerautobahn (A 13). (aum)



