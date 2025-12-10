Logo Auto-Medienportal
Der Hauptgewinn geht nach Baden-Württemberg

aum – 8. Dezember 2025

Melanie Timm aus Weingarten in Baden-Württemberg hat beim diesjährigen Licht-Sicht-Test den Hauptpreis gewonnen: Sie fährt ein Jahr lang einen Kia EV 3. Wie Millionen andere Autofahrer hatte die Erzieherin im Oktober die Beleuchtung ihres Fahrzeugs prüfen lassen und an dem Gewinnspiel teilgenommen. Das Fahrzeug wurde ihr in Kia-Autohaus Frascoia in Kappelrodeck ausgehändigt.

Der EV 3 GT-Line wird Melanie Timm im Rahmen des Automietservices „Kia Drive“ für eine Mietdauer von zwölf Monaten zur Verfügung gestellt. Dabei werden sämtliche Mietkosten sowie der Wechsel von Winter- auf Sommerbereifung von Kia Deutschland übernommen. Auch Ehemann Harald Timm nimmt seit über 20 Jahren regelmäßig an der größten Verkehrssicherheitsaktion in Deutschland teil und ist zudem überzeugter Elektroautofahrer.

Verlost wurden neben der Kia-Nutzung 20 LED-Nachrüstsets von Osram gewinnen, 75 Jahresabos der „Auto Bild “ und fünf Fahrsicherheitstrainings der Deutschen Verkehrswacht (DVW), die den Licht-Sicht-Test gemeinsam mit dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) seit 1956 organisiert. Dass die Initiative nach wie vor einen wichtigen teil zur Verkehrssicherheit leistet, zeigte sich auch in diesem Jahr wieder: Mehr als jeder vierte Pkw (27,8 Prozent) fiel bei der kostenlosen Überprüfung mit Beleuchtungsmängeln auf. Bei den Nutzfahrzeugen betrug die Quote sogar 32,1 Prozent. (aum)

Übergabe des Kia EV 3 GT-Line an die Gewinnerin der Verlosung beim Licht-Sicht-Test 2025 (von links): Petro und Annina Frascoia (Autohaus Frascoia), Kia-Marketingdirektor Martin Stier, Melanie und Harld Timm, ZDK-Innungsvorstand Hubert Meyer und ZDK-Hauptgeschäftzsführer Jürgen Hasler.

Photo: ZDK/One2Seven via Autoren-Union Mobilität

