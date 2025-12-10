Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der neue Mercedes-Benz GLB kommt im Frühjahr

aum – 8. Dezember 2025

Mercedes-Benz wird im nächsten Frühjahr den neuen GLB einführen. Das als Fünf- und Siebensitzer erhältliche SUV kommt zunächst als GLB 250+ und GLB 350 4-Matic jeweils mit EQ-Technologie auf den Markt, wie die Stuttgarter aktuell ihre Elektroautos benennen. Sie leisten 200 kW (272 PS) und 260 kW (353 PS). Beide Modelle verfügen über eine Lithiumionen-Batterie mit einem nutzbaren Energieinhalt von 85 kWh. Das ermöglicht Reichweiten von bis zu 630 Kilometern. Dank 800-Volt-Elektroarchitektur lässt sich im Idealfall binnen zehn Minuten eine Reichweite von bis zu 260 Kilometern nachladen. Später sollen weitere batterieelektrische Varianten, darunter ein Einstiegsmodell, sowie um Hybride ergänzt.

Im Vergleich zum Vorgänger bietet der neue elektrische GLB aufgrund seines Dachverlaufs und des serienmäßigen Panoramadachs mehr Kopffreiheit in den ersten beiden Sitzreihen. Zudem gibt es im Fond mehr Beinfreiheit und Oberschenkelauflage. Der Kofferraum fasst bis 540 Liter bzw. 480 Liter (Siebensitzer), mit umgeklappten Fondsitzlehnen sind es 1715 (1605) Liter. Dazu kommen über 100 weitere Liter im Frunk vorne.

Die Preise beginnen bei 59.048 Euro. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Mercedes-Benz GLB.
Mercedes-Benz wertet den GLB auf
Mercedes-Benz GLB.
Praxistest Mercedes-Benz GLB 250 4-Matic: Nicht billig, aber gut
Mercedes-Benz GLB.
Vorstellung Mercedes GLB: Für Stock und Stein und Kind und Kegel
Concept Car Mercedes-Benz GLB.
Shanghai 2019: Mercedes-Benz Concept GLB als kompakter Siebensitzer

Audio

Autonews vom 10. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren