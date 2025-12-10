Der neue Mercedes-Benz GLB kommt im Frühjahr

Mercedes-Benz wird im nächsten Frühjahr den neuen GLB einführen. Das als Fünf- und Siebensitzer erhältliche SUV kommt zunächst als GLB 250+ und GLB 350 4-Matic jeweils mit EQ-Technologie auf den Markt, wie die Stuttgarter aktuell ihre Elektroautos benennen. Sie leisten 200 kW (272 PS) und 260 kW (353 PS). Beide Modelle verfügen über eine Lithiumionen-Batterie mit einem nutzbaren Energieinhalt von 85 kWh. Das ermöglicht Reichweiten von bis zu 630 Kilometern. Dank 800-Volt-Elektroarchitektur lässt sich im Idealfall binnen zehn Minuten eine Reichweite von bis zu 260 Kilometern nachladen. Später sollen weitere batterieelektrische Varianten, darunter ein Einstiegsmodell, sowie um Hybride ergänzt.

Im Vergleich zum Vorgänger bietet der neue elektrische GLB aufgrund seines Dachverlaufs und des serienmäßigen Panoramadachs mehr Kopffreiheit in den ersten beiden Sitzreihen. Zudem gibt es im Fond mehr Beinfreiheit und Oberschenkelauflage. Der Kofferraum fasst bis 540 Liter bzw. 480 Liter (Siebensitzer), mit umgeklappten Fondsitzlehnen sind es 1715 (1605) Liter. Dazu kommen über 100 weitere Liter im Frunk vorne.



Die Preise beginnen bei 59.048 Euro. (aum)



