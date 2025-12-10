Logo Auto-Medienportal
Essen 2025: Über 200.000 Besucher feiern ein PS-Fest

aum – 8. Dezember 2025

Über 200.000 Besucher haben an den zehn Veranstaltungstagen die Essen Motor Show besucht. Die große Schau rund um Tuning, Motorsport und klassische Automobile ging gestern zu Ende. Zu den Publikumsmagneten zählten Premieren wie der neue Ford Mustang GTD, der zum schönsten Oldtimer der Messe gekürte Maserati Mistral 4000 und der Steeeda Q500 Ford Mustang im Polizei-Look, diesjähriges Kampagnenfahrzeug der Initiative „Tune it! Safe!“. Für Menschenaufläufe sorgten auch prominente Gäste von Rapper GZUZ über Streamer MontanaBlack bis zu den beliebten TV-PS-Profis Sidney Hoffmann und JP Kraemer.

Rund 150 private Aussteller präsentierten in der „Tuningexperience“ außergewöhnliche Umbauten – vom VW Käfer mit 612 PS starkem Tesla-Motor bis hin zum 1700 PS starken Ford Mustang „Hellenor“. In der Mercedes-Fan World gehörte das Unikat Maybach Exelero
zu den meistfotografierten Fahrzeugen, und Motorsportfans konnten die Fahrzeuge der DTM-Saison 2025 aus nächster Nähe erleben. Dazu gab es spektakuläre Stuntshows, Probefahrten und einen Offroad-Parcours sowie jede Menge Zubehör.

28 Felgenhersteller wetteiferten erneut um den „World Wheel Award“. Aus den ausgestellten
Modellen wählte das Publikum 16 Finalisten aus. Im Frühjahr folgt ein Online-Voting, bevor die Preisverleihung auf der nächsten Essen Motor Show stattfindet. In diesem Jahr überreichte EMS-Projektleiter Ralf Sawatzki die Trophäe an Levella.

98 Prozent der Aussteller gaben an, ihre wichtigsten Zielgruppen erreicht zu haben. 93 Prozent bestätigten ein sehr gezieltes Interesse der Besucher und 94 Prozent wollen wiederkommen. Die nächste Essen Motor Show findet vom 28. November bis 6. Dezember 2026 statt (Preview Day: 27. November). Der Kartenverkauf an der Tageskasse erfolgt dann ausschließlich bargeldlos. Wer nicht warten möchte oder vielleicht noch schnell ein Weihnachtsgeschenk sucht: Tickets sind bereits jetzt im Onlineshop erhältlich. (aum)

Bilder zum Artikel
Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Schuchrat Kurbanov/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

