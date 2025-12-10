Winter bedeutet erhöhte Unfall- und Pannengefahr

Nebel, Regen und Kälte bestimmen die Wetterlage aktuell. Das führt, besonders nachts und in den Morgenstunden, zu rutschigen und teils glatten Straßen. Ein Großteil der Unfälle und Pannen im Straßenverkehr ist dann der kalten Jahreszeit geschuldet. Autofahrer sollten daher in der Winterzeit besonders vorausschauend und gut vorbereitet unterwegs sein, um sicher ans Ziel zu kommen. Bei schwierigen Sicht- und Straßenverhältnissen können bereits kleine Fehler ausreichen, um aus einer harmlosen Fahrt eine gefährliche Situation zu machen, warnt der Automobilclub von Deutschland. Gute Winterbereifung, angepasste Geschwindigkeit und ausreichender Abstand sowie eine gut geladene und nicht zu alte Batterie sollten jetzt selbstverständlich sein, um Unfällen oder einer Panne vorzubeugen.

Winter- oder Ganzjahresreifen mit dem Alpine-Symbol (ein Bergpiktogramm mit Schneeflocke) und ausreichender Profiltiefe von mindestens vier Millimetern – auch wenn der Gesetzgeber nur mindestens 1,6 Millimeter verlangt – sind für die Fahrt jetzt dringend geboten. . Das Mindestprofil lässt sich leicht mit einer Zwei-Euro-Münze prüfen: Verschwindet der äußere, silberne Rand in den Hauptrillen, hat der Reifen noch ausreichend Profil.



Der AvD rät zudem zu einem kurzen Fahrzeugcheck vor der Abfahrt. Sind die Scheiben und Spiegel frei, funktionieren Licht und Scheibenwischer einwandfrei?Auf glatten Straßen hilft eine defensive, umsichtige Fahrweise mit gedrosselter Geschwindigkeit, großzügig eingehaltenen Abständen sowie vorausschauendem Lenken und Bremsen. Zu bedenken ist, dass bei Nässe und Frost der Bremsweg um ein Vielfaches länger sein kann.



Kommt es dennoch zu einer Panne, so ist zunächst der Warnblinker einzuschalten. Sofern möglich, sollte das Fahrzeug auf einen Parkplatz oder den Standstreifen gesteuert werden. Alle Insassen steigen am besten über die fahrbahnabgewandte Seite aus, tragen eine Warnweste und bringen sich auf der Autobahn hinter der Leitplanke in Sicherheit.



Das Warndreieck ist entgegen der Fahrtrichtung und in bestimmtem Abstand zum liegen gebliebenen Auto aufzustellen. Innerorts sollte die Entfernung mindestens 50 Meter, auf der Autobahn mindestens 150 Meter betragen. Anschließend kann der Pannendienst gerufen werden. (aum)

