Die Mitarbeiter halten fast drei Prozent an Stellantis

Stellantis hat die 2023 begonnenen Aktienverkäufe an Mitarbeiter fortgesetzt. Die dritte jährliche Ausgabe der Initiative „Share to win“ erstreckte sich auf 20 Länder mit 235.000 zeichnungsberechtigten Beschäftigten. Das ist nahezu die gesamte weltweite Belegschaft von Stellantis und waren zwei Länder mehr als 2024. Die Mitarbeiter erhalten 20 Prozent Rabatt auf den Aktienkurs und je nach investiertem Kapital bis zu 1000 Euro Zuschuss.

Bislang wurden insgesamt 22 Millionen Aktien von Stellantis-Mitarbeitern erworben. Damit sind 209 Millionen Euro über Shares to win investiert worden – davon 141 Millionen Euro direkt aus der Belegschaft und 68 Millionen Euro aus den Zuschüssen des Konzerns. Im Schnitt investierte jeder Käufer 1151 Euro. Damit halten die Beschäftigten zusammen 2,8 Prozent des Unternehmenskapitals. Dies entspricht einem Anstieg um 1,1 Prozentpunkte gegenüber dem Share-to-win-Start im Oktober 2023. (aum)





