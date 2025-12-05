Logo Auto-Medienportal
Kia blickt in die Zukunft und in die Vergangenheit

aum – 5. Dezember 2025

Mit 400 Gästen und der Eröffnung einer neuen Ausstellung hat Kia sein 80-jähriges Bestehen gefeiert. Dabei wurde auch ein Konzeptfahrzeug enthüllt: Der Vision Meta Turismo steht für schnelles Reisen und sportliches Fahren, loungeähnliche Geräumigkeit und digitale Interaktion. Das Lenkrad ist eine neu konzipierte Fahrerschnittstelle und bietet durch drei digitale Modi (Speedster, Dreamer und Gamer). Ein Head-up-Display mit Augmented Reality zu verschiedenen Fahrumgebungen sorgt dabei für ein intensiveres Fahrerlebnis, in dem virtuelle Grafiken so zu sehen sind, als würden sie dreidimensional über der Straße schweben. Kia wird in Kürze detaillierte Informationen zu der Studie veröffentlichen.

Die Ausstellung unter dem Motto „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung) befindet sich im ersten Geschoss des Kia Vision Square, dem Kia-Institut für Mitarbeiterschulung und Strategie, und ist bis 2029 zu sehen. In acht Räumen zeichnen insgesamt 17 Fahrzeuge die Geschichte von Kia vom Fahrrad 3000-Liho bis zum EV 6 GT nach. Das erste vierrädrige Fahrzeug war der Pkw Brisa, der 1973 vorgestellt wurde. Seit 1997 ist Kia Teil der Hyundai Motor Group. (aum)


Kia Vision Meta Turismo.

Kia Vision Meta Turismo.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia Vision Meta Turismo.

Kia Vision Meta Turismo.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia Vision Meta Turismo.

Kia Vision Meta Turismo.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia Vision Meta Turismo.

Kia Vision Meta Turismo.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia Vision Meta Turismo.

Kia Vision Meta Turismo.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement" (Das Vermächtnis der Bewegung).

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Kia zeigt bis 2029 in Korea die Ausstellung „The Legacy of Movement“ (Das Vermächtnis der Bewegung).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

