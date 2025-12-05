Renault hat Grund zum Feiern

15 Monate nach Produktionsbeginn ist französischen Werk Douai der 100.000ste Renault R 5 E-Tech elektrisch vom Band gerollt. Gefeiert wurde das Ereignis auch mit einem speziellen R 5 in den französischen Nationalfarben und der Zahl „100.000“ sowie dem Hinweis „Made in France“. Im vergangenen Jahr hatte Europas „Auto des Jahres 2025“ bereits das Herkunftssiegel „Origine France Garantie (OFG)“ erhalten. Seit mehreren Monaten ist der R 5 auch das erfolgreichste Elektroauto im B-Segment in Europa.

Täglich werden im Werk in Douai rund 900 Fahrzeuge produziert. Zwei Drittel davon entfallen auf den Renault 5. Außerdem werden dort der Megane E-Tech elektrisch, der Scenic E-Tech elektrisch und der Alpine A290 sowie der neue Nissan Micra und der Mitsubishi Eclipse Cross gefertigt. (aum)

