Renault hat Grund zum Feiern

aum – 5. Dezember 2025

15 Monate nach Produktionsbeginn ist französischen Werk Douai der 100.000ste Renault R 5 E-Tech elektrisch vom Band gerollt. Gefeiert wurde das Ereignis auch mit einem speziellen R 5 in den französischen Nationalfarben und der Zahl „100.000“ sowie dem Hinweis „Made in France“. Im vergangenen Jahr hatte Europas „Auto des Jahres 2025“ bereits das Herkunftssiegel „Origine France Garantie (OFG)“ erhalten. Seit mehreren Monaten ist der R 5 auch das erfolgreichste Elektroauto im B-Segment in Europa.

Täglich werden im Werk in Douai rund 900 Fahrzeuge produziert. Zwei Drittel davon entfallen auf den Renault 5. Außerdem werden dort der Megane E-Tech elektrisch, der Scenic E-Tech elektrisch und der Alpine A290 sowie der neue Nissan Micra und der Mitsubishi Eclipse Cross gefertigt. (aum)

Weiterführende Links: Renault-Presse

Die Belegschaft feiert den 100.000sten Renault 5 E-Tech elektrisch (links ein Original-R5 aus den 70er-Jahren).

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Renault feiert den R 5 E-Tech elektrisch (links) auch mit einem besonderen Einzelstück.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Renault feiert den 100.000sten Renault 5 E-Tech elektrisch auch mit einem besonderen Einzelstück.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Renault 5 E-Tech elektrisch.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

