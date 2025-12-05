Vorschau: Sechs Neuheiten zum Jahresendspurt

Nächste Woche gibt es gewissermaßen zum Jahresendspurt gleich sechs neue Autos. Kurz vor Jahresende präsentiert Toyota noch einen „Doppelwumms für den Stadtverkehr“. Gemeint sind der neue Aygo X Hybrid, der mit 3,7 Litern im Schnitt beziehungsweise 85 Gramm CO2 den niedrigsten WLTP-Verbrauch aller in Europa erhältlichen Fahrzeuge ohne Stecker haben soll, und der neue vollelektrische Urban Cruiser, der mit serienmäßiger Wärmepumpe und Batterievorkonditionierung bis zu 426 Kilometer weit kommen soll. Beide stehen erstmals für Testfahrten bereit, und Frank Wald ist eingestiegen.

Ebenfalls hinters Lenkrad gesetzt hat sich Guido Borck: Er ist das bislang größte und leistungsstärkste Modell von Alpine gefahren, den A390. Er steht in zwei Leistungsstufen mit 294 kW (400 PS) und 346 kW (470 PS) zur Wahl. Drei Elektromotoren und Allradantrieb sind Standard.



Kia erweitert die Modellpalette um das B-Segment-SUV Seltos. Das Fahrzeug ist in anderen internationalen Märkten schon seit sechs Jahren auf dem Markt. Mit der anstehenden umfassenden Modellüberarbeitung kommt der Seltos nun im nächsten Jahr auch nach Europa. Erste Details werden im Laufe der Woche bekannt.



Zudem präsentiert Opel in der kommenden Woche das Facelift des Astra, und Citroën zeigt ein Concept-Car. Skoda lädt zum Jahresabschlussgespräch ein. Die Tschechen konnten ihre Position als stärkster Importeur auf dem deutschen Markt weiter ausbauen. Zudem fuhr die Marke in diesem Jahr mit dem Elroq den Titel „German Car of the Year“ ein.



Darüber hinaus melden wir tagesaktuell weitere Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik. (aum)



