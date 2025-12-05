Der Lexus LFA wird unter Strom gesetzt

Mit dem LFA Concept stellt Lexus die Studie eines vollelektrischen Sportwagens vor. Er wurde parallel zum neuen Toyota GR GT mit Hybrid-V8 entwickelt. Auch der 4,69 Meter lange und ebenfalls 1,20 Meter flache Lexus besitzt einen Vollaluminium-Karosserierahmen. Für Angaben zur möglichen Leistung oder Reichweite ist es noch zu früh. Alle funktionalen Komponenten sollen aber auf jeden Fall um den Fahrer herum angeordnet sein. Das Lenkrad wurde für den Einsatz in Sportwagen entwickelt, so dass kein Umgreifen erforderlich ist. Da der Fahrzeugrahmen mit dem des GR GT identisch ist, dürfte eine Serienversion nur von der Frage abhängen, wie ein elektrischer Antrieb integriert werden kann. Das benzinbetriebene Toyota-Pendant soll 2027 auf den Markt kommen. (aum)