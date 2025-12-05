Logo Auto-Medienportal
Toyota bringt einen neuen V8

aum – 5. Dezember 2025

Toyota wird wieder einen Sportwagen bringen – mit 4,0-Liter-V8-Motor und Hybridunterstützung. Die Markteinführung ist für 2027 geplant. Der GR GT wird mindestens 650 PS (478 kW) leisten und soll mindestens 850 Newtonmeter Drehmoment entwickeln. Toyota spricht von einem „Rennwagen mit Straßenzulassung“ im klassischen Layout mit Frontmotor und Hinterradantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 320 km/h liegen.

Der Karosserierahmen besteht erstmals bei einem Modell der Marke aus Vollaluminium, während für die Karosserie teilweise zusätzlich carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) und andere leichte, aber hochfeste Materialien verwendet werden. Vom 4,82 Meter langen und 1,20 Meter flachen GR wird es auch einen GT3 nach FIA-Spezifikationen für den internationalen Motorsport geben. (aum)

Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Bilder zum Artikel
Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT3. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT3. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT3. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR GT. Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

