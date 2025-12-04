Ein Elektro-SUV markiert den Aufbruch in eine neue Ära

Als erstes Serienmodell der so benannten Neuen Klasse stellt BMW das vollelektrisches Sports Activity BMW iX3 als Aufbruch in eine neue Ära vor. Eine Designsprache soll großen technologischen Fortschritt zum Ausdruck bringen, gekennzeichnet durch BMW eDrive-Technologie der sechsten Generation, einer Reichweite von bis zu 805 Kilometern und 400 kW Peak-Ladeleistung. Im Vergleich zu seinem Vorgänger verkörpert der neue BMW iX3 einen Entwicklungssprung, der weit über einen herkömmlichen Modellwechsel hinausreicht. In Europa wird die Auslieferung im Sommer 2026 starten.

Eine neue Elektronik- und Software-Architektur mit vier „Superbrain“-Hochleistungsrechnern macht das erste Modell der Neuen Klasse intelligenter und zukunftsfähiger. Dabei ermöglicht die Antriebs- und Fahrdynamikregelung „Heart of Joy“ besondere Dynamik und Präzision im Fahrverhalten, während die jüngsten Systeme für automatisiertes Fahren das symbiotische Zusammenwirken von Mensch und Automobil optimieren. Die Markteinführung beginnt für Europa im Frühjahr 2026.



Prägend für das digitale Nutzererlebnis im neuen BMW iX3 ist das BMW Panoramic iDrive, das die intuitive Bedienung und die markentypische Fahrerorientierung auf ein neues Niveau hebt. Und dank eines ganzheitlichen Konzepts für Nachhaltigkeit weist er einen mehr als 30 Prozent geringeren Product Carbon Footprint über den gesamten Lebenszyklus auf als sein Vorgänger. Als Speerspitze der Neuen Klasse bietet der iX3 die aktuellen Design- und Technologie-Innovationen, die in Zukunft das gesamte Modellprogramm der Marke prägen werden. Bis 2027 werden die Technologien der Neuen Klasse in 40 neue Modelle und Modellupdates integriert.



Produziert wird das erste Modell der Neuen Klasse im neuerrichteten BMW Group Werk im ungarischen Debrecen. Dort läuft das vollelektrische SAV von Herbst 2025 an als BMW iX3 50 xDrive mit einer Leistung von 345 kW/469 PS und elektrischem Allradantrieb vom Band. Weitere vollelektrische Antriebsvarianten folgen, darunter auch ein Einstiegsmodell..



Mit dem BMW iX3 startet die neue BMW-Designsprache, die sich künftig in der gesamten Modellpalette der Marke wiederfinden wird. Das Design ist zeitlos und auf die Essenz der Marke reduziert. Das erste BMW X-Modell der neuen Generation steht für Großzügigkeit und einen progressiven Lifestyle. Mit einer Fahrzeuglänge von 4 782 Millimetern, einer Breite von 1 895 Millimetern und einer Höhe von 1 635 Millimetern weist der neue BMW iX3 die typischen Proportionen eines SAV auf. Das charakteristischen Two-Box-Design und die Linienführung betont die vier Räder. Eine Optimierung der Aerodynamik ermöglicht einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,24.



Das Gepäckraumvolumen des neuen BMW iX3 lässt sich durch das Umklappen der Fondsitzlehnen-Elemente bedarfsgerecht von 520 auf bis zu 1750 Liter erweitern. Das zusätzliche Staufach unter der Frontklappe bietet ein Volumen von 58 Litern. Weitere Transportkapazitäten erschließt eine optionale elektrisch aus- und einfahrende Anhängevorrichtung. Die maximale Anhängelast beträgt 2000 Kilogramm.



Das Interieur zeigt sich aufgeräumt und reduziert mit klarer Orientierung auf den Fahrer und Betonung des Komforts der Passagiere. Die für Elektromobilität konzipierte Fahrzeug-Architektur bietet ein großzügiges Raumangebot auf allen fünf Sitzplätzen. Die elegant-minimalistisch gestalteten Sitze im neuen Design zeichnen sich durch hohen Langstreckenkomfort, sportlichen Charakter und vielfältige Einstellmöglichkeiten aus. In neuem Design präsentieren sich auch das Lenkrad sowie die Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Die Fondsitzbank bietet eine durchgehende Sitzfläche. Große Fensterflächen und das optionale Panoramadach mit Klimakomfort-Glas erzeugen ein lichtdurchflutetes Ambiente.



Die für die Neue Klasse entwickelte BMW eDrive-Technologie der sechsten Generation umfasst hocheffiziente Elektromotoren, grundlegend neue Hochvoltbatterien mit Rundzellen sowie 800-Volt-Technologie. Der BMW iX3 50 xDrive wird von zwei E-Maschinen angetrieben, die gemeinsam eine Leistung von 345 kW/469 PS und ein Drehmoment von 645 Newtonmeter (Nm) erzeugen. Er beschleunigt in 4,9 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h.



Sein elektrischer Allradantrieb besteht aus einer umfangreich weiterentwickelten stromerregten Synchronmaschine (SSM) mit besonders hohem Wirkungsgrad an der Hinterachse und einer neuen Asynchronmaschine (ASM) an der Vorderachse, die sich durch eine kompakte Bauweise und eine hohe Kosteneffizienz auszeichnet. Die Kombination von SSM und ASM zeigt, wie die BMW Group auch im Bereich der Elektromobilität auf Technologieneutralität setzt. Mit der für die Neue Klasse entwickelten Antriebstechnologie werden die Energieverluste um 40 Prozent, das Gewicht um zehn Prozent und die Herstellungskosten um 20 Prozent gegenüber der BMW eDrive Technologie der fünften Generation reduziert.



Außerdem ermöglicht das neue Konzept eine um 30 Prozent gesteigerte Ladegeschwindigkeit. Zugunsten von Energiedichte und Kosteneffizienz sind die Rundzellen direkt in die Hochvoltbatterie integriert („Cell-to-Pack“). Die Hochvoltbatterie stellt einen nutzbaren Energiegehalt von 108,7 kWh zur Verfügung. Damit wird eine Reichweite von bis zu 805 Kilometer gemäß WLTP erzielt.



Mit einer maximalen Ladeleistung von 400 kW kann an einer 800-Volt-Gleichstrom-Schnellladestation innerhalb von nur zehn Minuten genügend Energie für bis zu 372 Kilometer geladen werden. Innerhalb von 21 Minuten lässt sich der Energiegehalt der Hochvoltbatterie von zen auf 80 Prozent ihrer Kapazität steigern.



Außerdem stehen bidirektionale Ladefunktionen zur Verfügung, bei denen die Fahrzeugbatterie als Energiespeicher genutzt werden kann. Mit der Funktion Vehicle-to-Load (V2L) wird der neue BMW iX3 zur mobilen Powerbank, die unterwegs elektrische Geräte mit Strom versorgen kann. Vehicle-to-Home (V2H) macht ihn zum Zwischenspeicher für die zu Hause per Photovoltaik-Anlage erzeugte Solarenergie. Und mit der Vehicle-to-Grid (V2G) Anwendung können Kunden ihr Fahrzeug in den Energiemarkt integrieren und dabei sogar Geld verdienen. (aum)

