Fahrbericht Toyota Corolla Cross: Aufgefrischt in die zweite Hälfte

Halbzeit für den Toyota Corolla Cross, und das bedeutet eine Auffrischung für den Rest der Spielzeit. Die Kreativen des Hauses überarbeiteten vor allem die Frontpartie, in der sie einen neuen Wabengrill integrierten, der demnächst auch von anderen Modellen der Marke wie dem neuen RAV 4 übernommen wird. Neben den optischen Veränderungen verschafft die neue Frontpartie dem Antrieb zusätzliche Luft zum Atmen. LED-Scheinwerfer (im Topmodell auch mit adaptivem Fernlicht) bringen bessere Lichtverhältnisse, und am Heck wurden die Rückleuchten neugestaltet. Die Preisliste für den Corolla Cross, der bereits bei den Händlern steht, beginnt bei 36.990 Euro für die Hybridversion mit 140 PS (103 kW).

Während die äußerlichen Modifikationen eher dezent ausfallen, machen sich die Veränderungen im Innenraum besonders angenehm bemerkbar – oder auch nicht, denn dank zusätzlicher hochdämmender Materialien werden die Insassen weitgehend von akustischen Belästigungen verschont. Bei einer ersten Ausfahrt über Autobahnen und Landstraßen zeigt sich der Corolla Cross angenehm zurückhaltend. Er gehört zu den leisen Vertretern seiner Gattung. Der Mensch hinter dem Lenkrad blickt auf eine 12,3 Zoll große gut aufgeräumte Informationszentrale, und über den zentralen 10,5 Zoll messenden Bildschirm werden die Navigation sowie das Multimedia- und Infotainmentsystem gesteuert. Erfreulicherweise lässt sich die Klimatisierung über, allerdings schwer ablesbare, Tasten bedienen.



Außerdem wurde auch die Mittelkonsole neugestaltet, wobei die Kreativen nicht auf die Klavierlackoptik verzichteten, die bei anderen Herstellern inzwischen in Verruf geraten ist. Außerdem erhielt der Corolla Cross weitere Ablagen.



Als Antrieb stehen – wie bei Toyota nicht anders zu erwarten – Hybridantriebe bereit. Die Basis-Variante wird von einem 1,8-Liter Vierzylinder mit 98 PS (74 kW) angetrieben, der mit einem 70 kW (95 PS) starken Elektromotor gekoppelt ist, was sich in die Systemleistung von 140 PS (103 kW) übersetzt.



Daneben steht eine Variante mit einem 152 PS (112 kW) leistenden 2.0-Liter-Vierzylinder bei den Händlern, der sich mit einem 83 kW (113 PS) starken Elektromotor zu einer Systemleistung von 180 PS (132 kW) verbündet. Er ist auf Wunsch auch mit Allradantrieb und als Premiere der Einstellung „Snow Extra“ erhältlich, wobei sich trotz des zweiten E-Motors an der Hinterachse die der Systemleistung nicht ändert. Die Allradtechnik macht den Corolla Cross aber nicht unbedingt zu einem Geländegänger. Der zusätzliche Motor im Heck erhöht aber die Traktion deutlich.



Nach dem Druck auf den Startknopf startet der Corolla Cross zunächst lautlos elektrisch. Während der Fahrt wechseln sich die beiden Antriebe ab, ohne dass der Fahrer viel davon bemerkt. Für den schnellen Sprint zwischendurch beim Überholen auf der Landstraße verbünden sich wieder beide Motoren, so dass ausreichend Kraft zur Verfügung steht. Dabei hält sich der Energieverbrauch in angenehmen Grenzen. Toyota verspricht für die 180 PS starke Variante fünf bis 5,1 Liter. Nach einer ersten Ausfahrt über Autobahnen und Landstraßen rund um Köln meldete Bordcomputer einen Verbrauch von 5,2 Litern bei einem Elektroantriebsanteil von 52 Prozent. In der Stadt liegt der Anteil noch deutlich darüber. Wie die anderen Modelle der Marke kommt auch der Corolla Cross mit einem umfangreichen Angebot an Sicherheitsassistenten zu den Kunden.



In den vergangenen Jahren hat sich Toyota vor allem auf den Hybridantrieb konzentriert und eher zögernd vollelektrischen Modelle auf den Markt gerollt. Das wird sich im kommenden Jahr deutlich ändern. Unter anderem kommt dann der vollelektrische C-HR+ auf den Markt, so dass sich die elektrische Flotte weiter vergrößern wird. „Im nächsten Jahr werden wir insgesamt 30 Modelle anbieten. Davon werden zehn batterieelektrische Fahrzeuge sein“, blickt Toyota-Sprecher Caspar Winkelmann nach vorne. (aum)



Daten Toyota Corolla Cross GR Sport 4x2



Länge x Breite x Höhe (m): 4,46 x 1,82 x 1,62

Radstand (m): 2,64

Antrieb: R4-Benziner, 1798 ccm, Hybrid, FWD, CVT

Gesamtleistung: 133 kW / 180 PS

Max. Drehmoment: 190 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,7 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 5,1 Liter

Effizienzklasse: C

CO2-Emissionen: 115 g/km (WLTP)

Leergewicht / Zuladung: min. 1440 kg / max. 530 kg

Preis: 43.490 Euro

