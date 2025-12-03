Tanken im Wochenvergleich etwas günstiger

Benzin und Diesel kosten im Schnitt etwas weniger als vor einer Woche. Der ADAC hat für den Liter Super E10 ein bundesweites Mittel von 1,671 Euro errechnet, Das sind 1,1 Cent weniger als vor einer Woche. Diesel hat sich um immerhin 2,6 Cent verbilligt und kostet aktuell im Schnitt 1,628 Euro.

Die rückläufigen Kraftstoffpreise sind aus Sicht des ADAC aus mehreren Gründen angebracht. So liegt der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent mit gut 62 US-Dollar aktuell in etwa auf dem Niveau vor Wochenfrist. Damals sei der im Vergleich zu den Vorwochen niedrigere Ölpreis jedoch noch nicht an die Autofahrer weitergegeben worden. Dies werde nun mit einiger Verspätung nachgeholt, meint der Automobilclub. Der Euro notiert in Relation zum US-Dollar wieder etwas stärker, was ebenfalls geringere Preise an den Zapfsäulen begründet.



Dennoch kritisiert der ADAC weiterhin die aktuelle Höhe der Kraftstoffpreise, insbesondere für Diesel: So ist der Selbstzünderkraftstoff lediglich 4,3 Cent günstiger als Super E10. Angesichts des steuerlichen Unterschieds von rund 20 Cent je Liter ist Diesel müsste der Abstand mehrere Cent größer sein. Sparen kann nach wie vor jeder, wenn er abends an die Tankstelle fährt. Dann kann die Differenz zum Morgen bis zu 13 Cent pro Liter Kraftstoff betragen, wie

Marktbeobachtungen zeigen. (aum)



