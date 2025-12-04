Bulls feiert zehn Jahre Gravelbike

Gravelbikes sind schwer in Mode. Die Rennräder für die Schotterpiste oder den Feldweg sind nicht nur bei Freizeitsportlern und Radreisenden beliebt, sondern werden dank ihres Konzepts in Vollausstattung gerne auch im Alltag genutzt. Darauf setzt der Kölner Hersteller Bulls schon seit 2016 und bringt zum zehnjährigen Jubiläum das Daily Grinder 3. Es verfügt über einen Alurahmen, Carbongabel und eine Zwölf-Gang-Shimano-GRX-Schaltung. Am Rahmen ist der Hinweis „10 Years of Gravel Bike Experience“ angebracht. Die Breite der montierten Reifen beträgt viereinhalb Zentimeter. Für den täglichen Gebrauch im Straßenverkehr sind Licht, Nabendynamo, Seitenständer und ein Heckträger serienmäßig montiert. Die typischen Anschraubpunkte eines Gravelbikes für Gepäcktaschen und Zubehör fehlen ebenfalls nicht. Auch eine Smartphonehalterung von SP Connect ist bereits am Vorbau vorhanden.

Das Bulls Daily Grinder 3 wird in drei Farben angeboten und kostet 1799 Euro. Alternativ bietet Bulls ab sofort das Daily Grinder 2 mit zehn Gängen und Carbon-Gabel für 200 Euro weniger sowie ab Mitte Januar für noch einmal 200 Euro weniger Daily Grinder 1 an. (aum)

