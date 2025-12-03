Logo Auto-Medienportal
Mahle ermöglicht Werkstätten den Zugang zu Datenschnittstellen

aum – 3. Dezember 2025

Mahle führt in Europa die neue Ferndiagnosefunktion Remote Pro Air für das Diagnosetool Tech Pro 2 ein. Es ist die erste Lösung auf dem Markt, die freien Werkstätten den Zugriff auf die Datenschnittstellen moderner, vernetzter Fahrzeuge gestattet, indem sie den Datentransfer nutzen, der bisher OEM-Werkstätten vorbehalten war. Die Lösung kommt ohne zusätzliche Geräte aus, und das Fahrzeug muss sich für die Diagnose nicht am selben Ort wie der Techniker befinden. Die Palette verfügbarer Fahrzeuge wird kontinuierlich erweitert.

Mahle arbeitet zudem daran, Konnektivitätsoptionen wie beispielsweise das Löschen des Fehlerspeichers, die Echtzeit-Datenübertragung vom Fahrzeug zur Werkstatt und umfassende Informationen zu Wartung und Service zukünftig zu integrieren.

Die Werkstatt startet über Tech Pro 2 eine Datenabfrage, die der Fahrzeughalter ausdrücklich freigeben muss, bevor die Werkstatt auf cloudbasierte Herstellerdaten zugreifen kann. Nach dieser Freigabe erhält die Werkstatt Zugang zu Informationen zum Fahrzeugzustand, verfügbaren Updates und den Wartungsplänen. Auf dieser Grundlage erstellt Remote Pro Air einen Diagnosebericht, den Werkstätten mit dem Kunden besprechen können – von der präventiven Wartung über schnelle Ferndiagnosen bei akuten Problemen bis hin zu kontinuierlichen Überwachungsservices nach Reparaturen. (aum)




Fahrzeugferndiagnosesystem Remote Pro Air von Mahle.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

