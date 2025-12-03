Nissan Primastar so flexibel wie nie

Nissan hat gemeinsam mit der Umbaufirma Hermann Schnierle den Primastar Flexvan entwickelt, der Nutzungsmöglichkeiten des Fahrzeugs enorm erhöht. Modular verstellbare Einzelsitzen in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie ein Schienensystem im Fahrzeugboden sorgen für ein hohes Maß an Variabilität, das durch weiteres Zubehör noch steigt. Damit kann der Nissan Primastar Flexvan als Zwei-, Drei-, Vier-, Fünf-, Sechs-, Sieben- oder Achtsitzer sowie als rollendes Büro oder zum Schlafen genutzt werden. Die Preise beginnen bei 54.121 Euro.

Bis zu drei Einzelsitze lassen sich sowohl in Fahrtrichtung als auch in entgegengesetzte Fahrtrichtung in den hinteren Reihen einbauen und sind in der zweiten Reihe komplett umlegbar, wodurch eine geschlossene Liegefläche von bis zu 1,90 x 1,32 Metern entsteht. Alternativ zu den Relax-Einzelsitzen gibt es die „Flexus2“-Sitze für alle, die keine Liegeflächen-Funktion benötigen. Sie eignen sich beispielsweise für den reinen Personentransport im Taxi-, Schul- oder Vereinsbetrieb.



Bestellt werden können außerdem ein drehbarer Fahrer- und Beifahrersitz mit umklappbaren Handbremshebel entscheiden. In Kombination mit dem optional erhältlichen Tisch kann der Van so für eine Besprechung oder auch für einen Imbiss zu viert dienen. Alternativ lässt sich die „Konferenz“-Stellung auch in den Sitzreihen zwei und drei einrichten, da auch die Sitze der zweiten Reihe drehbar sind. Weiteres Zubehör ist ein Businesstisch mit Getränkehalter und eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe für die rechte Schiebetür, die den Einstieg in den hinteren Teil des Fahrzeugs vereinfacht, sowie eine Auffahrrampe oder ein Lift für Rollstühle. (aum)



