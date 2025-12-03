Traton leiht sich 500 Millionen Euro

Traton, die Holding für schwere Nutzfahrzeuge im Volkswagen-Konzern, hat bei der Europäischen Investitionsbank einen Kreditvertrag über 500 Millionen Euro abgeschlossen. Das Geld aus dem langfristigen Darlehen will das Unternehmen in die Entwicklung einer modularen Plattform stecken, die sowohl für alle seine europäischen Marken als auch für verschiedene Antriebe genutzt werden kann. Traton will damit die Kosteneffizienz steigern und die Flexibilität für die Zukunft erhöhen. (aum)