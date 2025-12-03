Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Traton leiht sich 500 Millionen Euro

aum – 3. Dezember 2025

Traton, die Holding für schwere Nutzfahrzeuge im Volkswagen-Konzern, hat bei der Europäischen Investitionsbank einen Kreditvertrag über 500 Millionen Euro abgeschlossen. Das Geld aus dem langfristigen Darlehen will das Unternehmen in die Entwicklung einer modularen Plattform stecken, die sowohl für alle seine europäischen Marken als auch für verschiedene Antriebe genutzt werden kann. Traton will damit die Kosteneffizienz steigern und die Flexibilität für die Zukunft erhöhen. (aum)

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Traton.

Traton.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Traton

Download:

Ähnliche Artikel

Scania 25 P BEV.
Drei Lkw-Hersteller wollen Ladeinfrastruktur hochziehen
Traton.
Traton fährt vier Milliarden Euro Gewinn ein
MAN.
Traton: Drei von vier Konzernmarken im Plus
Porsche.
Porsche sichert sich revolvierende Kreditlinie
Ladesäule am Sitz von Volkswagen Financial Services in Braunschweig.
VW-Bank gibt Unternehmen Kredite für Ladeinfrastruktur

Audio

Autonews vom 03. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren