Hyundai baut V2X aus

aum – 3. Dezember 2025

Der Hyundai-Konzern forciert die Einführung von Vehicle-to-Everything (V2X)-Diensten. Auf der Insel Jeju in Korea startet Vehicle-to-Grid (V2G), um die Überversorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien anzufangen. Die Modelle Ioniq 9 und Kia EV 9 sollen als Zwischenspeicher genutzt werden, um die gespeicherte Elektrizität zu gegebener Zeit wieder in das Netz zurückspeisen. Teilnehmende Autobesitzer können ihre Fahrzeuge aufladen, wenn die Energiepreise niedrig sind, und Strom wieder abgeben, wenn die Preise steigen. Nach der Pilotphase sollen V2G-Dienste landesweit ausgeweitet werden.

In Europa führt die Hyundai-Gruppe kommerzialisiertes V2G zum Jahreswechsel als Angebot an E-Fahrer zunächst in den Niederlanden ein. Kunden, die einen Tarifplan der Energieversorgungspartner des Konzerns abonnieren, können von einer automatisierten V2G-Planung profitieren, die das Laden in Zeiten mit niedrigen Tarifen optimiert und den Verkauf von überschüssiger Energie zu Spitzenzeiten an das Stromnetz ermöglicht. In den Niederlanden, wo die Strompreise hoch sind und das Stromnetz zunehmend Schwankungen unterliegt, stabilisiert V2G das Netz und senkt die Kosten für den Kunden. Zunächst wird der Dienst hier ebenfalls für den Hyundai Ioniq 9 und den Kia EV 9 verfügbar sein. Eine Ausweitung auf weitere Modelle ist geplant. Der Dienst soll später auch auf andere europäische Länder ausgeweitet werden.

In den USA wird die Hyundai Motor Group in Kürze ihre Vehicle-to-Home (V2H)-Dienste einführen, mit denen Elektrofahrzeuge bei Naturkatastrophen wie großen Waldbränden, spontanen Stromausfällen oder in Spitzenlastzeiten als Notstromquelle dienen können, aber auch als Zwischenspeicher für den Haushaltsstrom genutzt werden können. Der Service wurde in diesem Jahr mit dem EV 9 eingeführt und wird nun auch Ioniq 9 und den EV 6 zur Verfügung stehen. (aum)

Bilder zum Artikel
Fahrzeuge wie der Hyundai Ioniq 9 und der Kia EV 9 sind für bidirektionales Laden ausgelegt.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Fahrzeuge wie der Hyundai Ioniq 9 und der Kia EV 9 sind für bidirektionales Laden ausgelegt.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

