Wechsel in der Mahle-Geschäftsführung

Martin Wellhöffer (47) wird ab Januar den Bereich „Thermal and Fluid Systems“ bei Mahle verantworten. Er folgt auf Jumana Al-Sibai, die sich mit der Konzern-Geschäftsführung einvernehmlich auf eine Beendigung ihrer Zusammenarbeit zum 31. Dezember verständigt hat, wie es heißt.

Martin Wellhöffer ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Konzern tätig. Zuletzt war er Chief Operating Officer (COO) für den Bereich, den er nun als Konzern-Geschäftsführer übernimmt. (aum)



