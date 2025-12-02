Logo Auto-Medienportal
Performance Line bei DS Automobiles

aum – 2. Dezember 2025

Mit der Limited Edition „DS Performance Line“ greift DS Designdetails seiner Formel-E-Rennwagen auf. Prägend sind goldene Akzente außen und spezifische Logos sowie Leichtmetallfelgen, Kühlergrill und Fensterrahmen in Schwarz. Alcantara wertet den Innenraum auf und verleiht ihm ebenfalls eine sportliche Note. Die Performance Line ist für die Baureihen 3,4 und 7 verfügbar. Kunden können zwischen verschiedenen Motorisierungen (Ausnahme DS 7) und Karosseriefarben wählen. Die Preise beginnen bei 33.890 Euro für den DS 3 DS Performance Line Hybrid mit 145 PS (107 kW). Das sind 700 Euro mehr als für den Pallas, auf das Sondermodell basiert. (aum)


Bilder zum Artikel
Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

