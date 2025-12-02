Nissan Global Awards für neun deutsche Händler

Mit seinen Global Awards zeichnet Nissan alljährlich seine weltweit besten Händler aus. Neun davon gingen auch in diesem Jahr wieder nach Deutschland. Entscheidend sind die Verkäufe, die Leistung bei Teilen und Zubehör sowie die Kundenzufriedenheit. Die Nissan Global Awards werden nach verkauften Einheiten pro Jahr in drei Betriebsgrößenkategorien vergeben und gehen an die besten drei Vertriebspartner jeder Gruppe.

Die diesjährigen deutschen Preisträger sind (zum Teil zum wiederholten Mal) die AVAG-Gruppe aus Augsburg, das Autohaus Bengelsträter aus Kierspe, die Autohaus Bücherl JO.-TEC. GmbH aus Rötz, die Wolgaster Automobile Frohreich GmbH, das Autohaus Gemmer GmbH aus Singhofen, der Hamburger Nissanhändler Günther, Autohaus Möller aus Herdecke und das Autohaus Am Prinzert in Darmstadt sowie das Autohaus Martin Wurst aus Bempflingen. (aum)