Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Neuer Motor für den Toyota Proace

aum – 2. Dezember 2025

Toyota stattet den Transporter Proace und die Pkw-Variante Proace Verso mit einem neuen Dieselmotor aus. Er hat 2,2 Liter Hubraum, leistet 150 PS (110 kW) und erfüllt die neue Abgasnorm Euro 6e-bis für leichte Nutzfahrzeuge und Kleinbusse. Der Motor kann wahlweise mit einer Sechs-Gang-Schaltung oder Acht-Gang-Automatik kombiniert werden. Beim Kastenwagen können sich Kunden außerdem für den bewährten 1,5-Liter-Diesel mit 120 PS (88 kW) entscheiden. (aum)

Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Toyota Proace.

Toyota Proace.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota Proace Verso.

Toyota Proace Verso.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Ford Kuga.
Ford ruft Euro-6-Dieselfahrzeuge zurück
Alle neuen Pkw-Modelle und leichten Nutzfahrzeuge von Stellantis mit Dieselmotor können HVO tanken (im Bild: 2.2 Multijet 4.0).
Stellantis verträgt HVO-Diesel
Tanken.
HVO1000 verteuert das Tanken kaum
Toyota Proace Max Electric.
Toyota bekommt erstmals einen großen Transporter
Volvo-Dieselmotor D4 (Archiv).
Volvo baut seinen letzten Dieselmotor

Audio

Genesis zeigt Magma GT Concept in Le Castellet

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren