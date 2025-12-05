So fahren Kinder sicher im Auto mit

Eltern wollen ihre Kinder oder Großeltern ihre Enkel während der Autofahrt größtmöglich geschützt wissen. Die Wahl des richtigen Sitzes und seine korrekte Handhabung sind das A und O. Aber auch andere Dinge spielen eine Rolle und hängen nicht zuletzt auch vom Alter des kleinen Mitfahrers ab.

Gerade in den ersten Lebensmonaten ist eine spezielle Babyschale unverzichtbar. Sie ist so konzipiert, dass sie den empfindlichen Körper eines Kleinkindes optimal stützt und im Falle eines Aufpralls die Kräfte bestmöglich abfedert. Eine gute Babyschale bietet nicht nur Schutz, sondern auch Komfort für das Baby. Es gibt dabei viele verschiedene Arten von Babyschalen für Babys. Fachhändler wie 4mybaby.ch haben sich auf eine Auswahl hochwertiger Modelle spezialisiert. Bei der Nutzung muss darauf geachtet werden, die Babyschale immer entgegen der Fahrtrichtung anzubringen (Reboard), da diese Position bei einem Frontalaufprall Nacken und Wirbelsäule deutlich besser schützt.

Ab wann ist der Wechsel sinnvoll?

Die Frage, für welches Alter Babyschalen ideal sind, hängt vom individuellen Entwicklungsstand und den Körpermaßen ab. Die Babyschale eignet sich je nach Körpergröße und Gewicht sowie Ausführung für die Zeit von der Geburt bis etwa neun oder bis 18 Monate. Sie sollte so lange benutzt werden, bis das Kind entweder das zulässige Maximalgewicht erreicht ist oder der Kopf über den oberen Rand hinausragt – die Füße dürfen dabei ruhig überstehen. Ein zu früher Wechsel zum größeren Kinderautositz ist nicht ratsam, solange die Babyschale noch passt und die Gewichtsvorgaben eingehalten werden, da nur sie den bestmöglichen Schutz in der ersten Lebensphase bietet und speziell dafür konzipiert wurde.

Beim Übergang zur nächstgrößeren Schutzvorrichtung, dem Kinderautositz, gibt es verschiedene Normen und Systeme. Die Größe i-Size (ECE R129) orientiert sich an der Körpergröße des Kindes und schreibt eine rückwärtsgerichtete Beförderung bis mindestens 15 Monate vor. Kinderautositze nach der Norm ECE R44/04 sind nach Gewichtsgruppen unterteilt. Es ist dabei immer ratsam, sich genau über die Gegebenheiten und Voraussetzungen im eigenen Auto klar zu sein. Außerdem sollten auch hier immer die Größe und das Gewicht des Kindes berücksichtigt werden.

Es muss alles richtig sitzen

Für die optimale Kindersicherheit im Auto ist nicht nur die Auswahl des passenden Sitzes, sondern vor allem dessen korrekte Verwendung wichtig. Experten wie die Deutsche Verkehrswacht betonen die Wichtigkeit der korrekten Installation und die Nutzung des Gurtsystems. An erster Stelle steht die korrekte Befestigung. Stellen Sie sicher, dass Babyschale oder Kindersitz fest und stabil im Fahrzeug befestigt sind, sei es mit dem Isofix-System oder ausschließlich mit dem Gurt. Es sollte nur minimales Spiel vorhanden sein. Der Gurt muss eng am Körper des Kindes anliegen und darf nicht verdreht sein. Bei Babyschalen sollte der Hosenträgergurt auf Schulterhöhe oder leicht darunter verlaufen. Auch die richtige Kleidung spielt eine Rolle. Dicke Jacken sind nicht zu empfehlen, da das straffe Gurtsystem sonst bei einem Unfall zu viel Spiel haben kann. Sollte es kalt im Auto sein, ist es besser, eine Decke über den angeschnallten Gurt zu legen, um das Kind zu wärmen.

Auf dem Beifahrersitz ist ein Kindersitz nur erlaubt, wenn der Front-Airbag deaktiviert ist. Aber ohnehin sind Kinder auf dem Rücksitz am sichersten aufgehoben. Das entsprechende Alter vorausgesetzt, kann es auch hilfreich sein, dem Nachwuchs zu erklären, warum der spezielle Sitz und das Angurten nötig sind. Das fördert die Akzeptanz bei fortschreitendem Alter und verhindert eventuelle widerwillige Bewegungen oder Geschrei. (aum)