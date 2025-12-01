Hudson EV kommt nach Deutschland

Hudson EV, chinesischer Hersteller von Elektrotransportern, kommt nun auch offiziell nach Europa. Die Marke, die mit dem e-Bear und dem e-Bold bereits die Modelle 901 XL und 1710 für Ari Motors liefert, bringt den e-Buddy auf den Markt. Der L7e-Kleintransporter ist 3,82 Meter lang, hat eine Zuladung von bis zu 850 Kilogramm und ist unter anderem mit Klimaanlage, Rückfahrkamera und Funkschlüssel ausgestattet.

Der Hudson e-Buddy erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von rund 70 km/h und kommt mit einer Batterieladung etwa 150 Kilometer weit. Den Vertrieb übernimmt die österreichische Heinzl-Gruppe, die auch bereits die Elektromotorräder von Horwin in Europa vermarktet. Der e-Buddy ist wahlweise mit Pritsche oder Cargo-Box lieferbar und zu Preisen ab 14.900 Euro (netto) erhältlich. (aum)



