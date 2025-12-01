Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Sébastien Ogier ist Rallye-Weltmeister

aum – 1. Dezember 2025

Sébastien Ogier ist zum neuen Mal Rallye-Weltmeister. Der Toyota-Pilot gewann mit Beifahrer Vincent Landais das spannende Abschlussrennen in Saudi-Arabien. Ogier stellte damit den Rekord seines Landsmanns Sébastien Loeb mit neun Titeln ein. Es ist sein dritter Titel mit Toyota. Elfyn Evans, der vor dem Finale vorne gelegen hatte, und Kalle Rovanperä rundeten mit den Tabellenplätzen zwei und drei den Erfolg für Toyota ab. Es ist der sechste Titel für die Marke in sieben Jahren. (aum)

Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Toyota GR Yaris Rally beim lauf in Sausi-Arabien.

Toyota GR Yaris Rally beim lauf in Sausi-Arabien.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Sébastien Ogier wurde mit Toyota und Beifahrer Vincent Landais Rallye-Weltmeister 2025.

Sébastien Ogier wurde mit Toyota und Beifahrer Vincent Landais Rallye-Weltmeister 2025.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota GR Yaris Rally beim lauf in Sausi-Arabien.

Toyota GR Yaris Rally beim lauf in Sausi-Arabien.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota GR Yaris Rally beim lauf in Sausi-Arabien.

Toyota GR Yaris Rally beim lauf in Sausi-Arabien.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota GR Yaris Rally beim lauf in Sausi-Arabien.

Toyota GR Yaris Rally beim lauf in Sausi-Arabien.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Toyota.
Toyota so stark wie lange nicht mehr
Produktion des Toyota Yaris im französischen Werk Valenciennes.
Toyota erzielt in Europa einen Rekordabsatz
„Toyota GR Experience“ beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring.
Toyota mit neuem Partner am Nürburgring
Akio Toyoda.
Akio Toyoda erhält das „Goldene Lenkrad“
Toyota veranstaltete in der Deutschlandzentrale in Köln-Marsdorf seinen zweiten „Service-Azubi-Tag“.
Zweiter „Service-Azubi-Tag“ bei Toyota

Audio

Genesis zeigt Magma GT Concept in Le Castellet

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren