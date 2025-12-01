Sébastien Ogier ist Rallye-Weltmeister

Sébastien Ogier ist zum neuen Mal Rallye-Weltmeister. Der Toyota-Pilot gewann mit Beifahrer Vincent Landais das spannende Abschlussrennen in Saudi-Arabien. Ogier stellte damit den Rekord seines Landsmanns Sébastien Loeb mit neun Titeln ein. Es ist sein dritter Titel mit Toyota. Elfyn Evans, der vor dem Finale vorne gelegen hatte, und Kalle Rovanperä rundeten mit den Tabellenplätzen zwei und drei den Erfolg für Toyota ab. Es ist der sechste Titel für die Marke in sieben Jahren. (aum)