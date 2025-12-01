Die Kraftstoffpreise sind im November gestiegen

Im Vergleich zum Oktober hat sich der Durchschnittspreis von Benzin um 1,4 Cent pro Liter der von Diesel um 5,3 Cent erhöht. Das meldet der ADAC. Demnach kostete ein Liter Super E10 im Mittel 1,686 Euro. Für Diesel waren im bundesweiten Mittel 1,642 Euro zu bezahlen.

Nach Ansicht des ADAC gibt es für den Preisanstieg gegenüber dem Vormonat keine hinreichenden Gründe. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete im November etwas weniger als 64 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im Oktober. Lediglich der Euro war im Vergleich zum US-Dollar im November geringfügig schwächer als im Oktober.



Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich aber ab, dass Tanken bei beiden Sorten 2025 um einige Cent günstiger sein wird. So liegt nach elf Monaten der Jahresdurchschnittspreis für Super E10 laut ADAC im Mittel bei 1,691 Euro und damit 4,8 Cent unter dem gesamten Vorjahresmittel mit 1,739 Euro. Diesel ist mit im Schnitt 1,612 Euro aktuell 3,7 Cent günstiger als im Vorjahr. Gleichwohl dürfte 2025 das bislang viertteuerste Jahr überhaupt werden. (aum)



