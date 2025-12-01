Lkw-Getriebesystem von ZF erhält Nachhaltigkeitspreis

Das Getriebesystem Traxon 2 Hybrid von ZF für schwere Nutzfahrzeuge ist mit dem „Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit“ des Huss-Verlags ausgezeichnet. Es ermöglicht CO2-Reduzierungen von bis zu 47 Prozent im Fern- und 73 Prozent im Verteilerverkehr, wie Simulationen zeigen. Zugleich kann das Traxon 2 Hybrid in bestehende Fahrzeugarchitekturen integriert werden. Das Getriebesystem eignet sich sowohl für Voll- als auch für Plug-in-Hybride mit aller Art von Kraftstoffen für Lkw-Verbrennungsmotoren von Diesel über Erdgas bis Wasserstoff.

Beim Traxon 2 Hybrid ist der Elektromotor Kupplung und Getriebe platziert. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Planetengetriebe direkt auf die Eingangswelle, so dass das Fahrzeug auch rein elektrisch fahren kann. Der E-Motor unterstützt den Verbrennungsmotor im Boost-Modus oder ermöglicht regeneratives Bremsen. Die elektrische Architektur arbeitet mit 600 bis 800 Volt und bietet eine Dauerleistung von 190 kW (258 PS) sowie eine deutlich höhere Spitzenleistung. (aum)





