Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Eric Zheng ist Deutschlandchef von Omoda & Jaecoo

aum – 1. Dezember 2025

Eric Zheng wird Deutschlandchef von Omoda & Jaecoo. Er hat die Doppelmarke von Chery Automobile bereits erfolgreich in Polen im Markt platziert.

Vertriebsleiter ist Michael Mandery, der in den vergangenen 13 Jahren im Sales Management bei Mercedes-Benz tätig gewesen ist. Den Bereich After Sales übernimmt Daniel Pokorny als Leiter des After Sales verantwortlich. Seine bisherige Laufbahn umfasst Stationen im Technik- und Service-Management bei Hyundai, Kia und Jaguar Land Rover, zuletzt war er als Head of Customer Service Deutschland bei Genesis tätig. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Eric Zheng.

Eric Zheng.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

Download:

Eric Zheng.

Eric Zheng.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

Download:

Michael Mandery,

Michael Mandery,

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

Download:

Michael Mandery,

Michael Mandery,

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Toyota GR Yaris Rally beim lauf in Sausi-Arabien.
Sébastien Ogier ist Rallye-Weltmeister
Hudson EV e-Buddy.
Hudson EV kommt nach Deutschland
Die Kraftstoffpreise im November 2025.
Die Kraftstoffpreise sind im November gestiegen
ZF-Getriebe Traxon 2 Hybrid.
Lkw-Getriebesystem von ZF erhält Nachhaltigkeitspreis
Ein Maserati Mistral 4000 von 1968 wurde zum schönsten klassischen Fahrzeug der Essen Motor Show 2025 gewählt.
Essen 2025: Ein Maserati überzeugt die Jury
„Toyota GR Experience“ beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring.
Toyota mit neuem Partner am Nürburgring

Audio

Genesis zeigt Magma GT Concept in Le Castellet

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren