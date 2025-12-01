Eric Zheng ist Deutschlandchef von Omoda & Jaecoo

Eric Zheng wird Deutschlandchef von Omoda & Jaecoo. Er hat die Doppelmarke von Chery Automobile bereits erfolgreich in Polen im Markt platziert.

Vertriebsleiter ist Michael Mandery, der in den vergangenen 13 Jahren im Sales Management bei Mercedes-Benz tätig gewesen ist. Den Bereich After Sales übernimmt Daniel Pokorny als Leiter des After Sales verantwortlich. Seine bisherige Laufbahn umfasst Stationen im Technik- und Service-Management bei Hyundai, Kia und Jaguar Land Rover, zuletzt war er als Head of Customer Service Deutschland bei Genesis tätig. (aum)



