Essen 2025: Ein Maserati überzeugt die Jury

aum – 1. Dezember 2025

Ein Maserati Mistral 4000 ist das schönste klassische Fahrzeug der noch bis Sonntag dauernden Essen Motor Show 2025. Das entschied eine international besetzte Jury beim Concours d’Élégance im Classic & Prestige Salon in den Hallen 1 und 2. Der italienische Sportwagen von 1968 wurde vollständig restauriert und begeistert vor allem durch seine Karosserie aus der Hand des renommierten Designers Pietro Frua. Das außergewöhnliche Fahrzeug erwartet die Besucher in Halle 1 am Stand des Oldtimer-Restaurationsspezialisten Feierabend. Für 240.000 Euro steht der Mistral dort zum Verkauf.

Rund 500 Aussteller aus 23 Ländern präsentieren sich auf der EMS alles rund um Performance und Racing, Tuning und Lifestyle, Motorsport und Classic-Cars. (aum)

Ein Maserati Mistral 4000 von 1968 wurde zum schönsten klassischen Fahrzeug der Essen Motor Show 2025 gewählt.

Ein Maserati Mistral 4000 von 1968 wurde zum schönsten klassischen Fahrzeug der Essen Motor Show 2025 gewählt: Laurenz Feierabend von Feierabend Restaurierung mit dem Preis.

