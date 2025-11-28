Der Mazda CX-5 bekommt ein neues Bediensystem

Mazda wird den überarbeiteten CX-5 mit einem neuen, sprachgesteuerten Bediensystem und Google Built-in ausrüsten. Es soll die Ablenkung des Fahrers so gering wie möglich halten. Im Zentrum des Innenraums mit einem betont horizontalen Layout befindet sich ein neues, integriertes Touchdisplay, das je nach Ausstattung eine Diagonale von 12,9- oder 15,6-Zoll aufweist. Es bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten im Stil eines Smartphones.

Für die wichtigsten, wesentliche Funktionen gibt es auch weiterhin physische Tasten im Fahrzeug. Häufig verwendete Funktionen sind höher positioniert und permanent sichtbar, um die Augenbewegung während der Fahrt zu reduzieren. Der neue Mazda CX-5 ist außerdem mit einem 10,25-Zoll-Digital-Kombiinstrument und einem Head-up-Display mit Scheibenprojektion ausgestattet, das größer als bisher ist. Der CX-5 startet zunächst mit Google Assistant und Google Maps und wird später auf Google Gemini, den KI-Assistenten von Google, für eine dialogorientierte Sprachsteuerung aktualisiert. Die Nutzung von Google Built-in ist zunächst für einen Testzeitraum kostenlos, später werden Gebühren fällig. (aum)