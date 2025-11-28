Essen 2025: Die Motor Show brennt wieder ein PS-Feuerwerk ab

Mit dem Previewaday ist heute die Essen Motor Show 2025 gestartet. Bis zum 7. Dezember weckt sie mit den Themenschwerpunkten Tuning, Motorsport und Classic-Cars die Emotionen von Autofans. Rund 500 Aussteller aus 23 Ländern präsentieren sich eine Woche lang in neun Hallen der Messe und sorgen für ein PS-Festival. Es gibt rund 1000 Fahrzeuge vom Rennwagen bis zum VW Käfer mit Tesla-Motor und 612 PS zu sehen, ein Special zur Rallye Dakar, Autogrammstunden, eine Schau mit 150 getunten Privatfahrzeugen, Old- und Youngtimer sowie Teileanbieter. Als Weltpremiere gibt es zum Beispiel den Leapmotor i C10 zu sehen, der in Kooperation mit Irmscher entstanden ist und in einer limitierten Auflage von 250 Stück angeboten wird. Das Elektro-Allrad-SUV hat 430 kW (585 PS) und beschleunigt in rund vier Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Geöffnet ist die EMS an den Wochenenden von 9 bis 18 Uhr sowie Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 20 Euro. (aum)







