Essen 2025: Die Motor Show brennt wieder ein PS-Feuerwerk ab

aum – 28. November 2025

Mit dem Previewaday ist heute die Essen Motor Show 2025 gestartet. Bis zum 7. Dezember weckt sie mit den Themenschwerpunkten Tuning, Motorsport und Classic-Cars die Emotionen von Autofans. Rund 500 Aussteller aus 23 Ländern präsentieren sich eine Woche lang in neun Hallen der Messe und sorgen für ein PS-Festival. Es gibt rund 1000 Fahrzeuge vom Rennwagen bis zum VW Käfer mit Tesla-Motor und 612 PS zu sehen, ein Special zur Rallye Dakar, Autogrammstunden, eine Schau mit 150 getunten Privatfahrzeugen, Old- und Youngtimer sowie Teileanbieter. Als Weltpremiere gibt es zum Beispiel den Leapmotor i C10 zu sehen, der in Kooperation mit Irmscher entstanden ist und in einer limitierten Auflage von 250 Stück angeboten wird. Das Elektro-Allrad-SUV hat 430 kW (585 PS) und beschleunigt in rund vier Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Geöffnet ist die EMS an den Wochenenden von 9 bis 18 Uhr sowie Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 20 Euro. (aum)



Bilder zum Artikel
Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025: Sonderschau zur Rallye Dakar.

Essen Motor Show 2025: Sonderschau zur Rallye Dakar.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025: Sonderschau zur Rallye Dakar.

Essen Motor Show 2025: Sonderschau zur Rallye Dakar.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025: Ein Steeda Q500 Ford Mustang ist das neue Kampagnenfahrzeug der Intitiative „Tune it! Safe!“.

Essen Motor Show 2025: Ein Steeda Q500 Ford Mustang ist das neue Kampagnenfahrzeug der Intitiative „Tune it! Safe!“.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Leapmotor Imrscher i C10.

Leapmotor Imrscher i C10.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Leapmotor Imrscher i C10.

Leapmotor Imrscher i C10.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Essen Motor Show 2025.

Essen Motor Show 2025.

Photo: Alex Muchnik/Messe Essen via Autoren-Union Mobilität

Download:

