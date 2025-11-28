Logo Auto-Medienportal
Ducati mit Monster und Co. auf Premieren-Tour

aum – 28. November 2025

Noch vor dem offiziellen Marktstart bietet Ducati Motorradbegeisterten die Möglichkeit, sich die neuen Modelle nach Voranmeldung bei ausgewählten Händlern schon einmal vorab in Augenschein zu nehmen und auch Probe zu sitzen, allen voran die komplett neue Monster.

Die „Ducati Premiere Tour“ umfasst zwei Modellpräsentationen. Eine zeigt die Monster und die Diavel V4 RS, die andere die neue Hypermotard V2 und die Panigale V4 R. Termine und den Anmeldebutton finden Interessierte unter ducati.com/de/de/experience/premiere-tour. (aum)

Bilder zum Artikel
Ducati Monster.

Ducati Monster.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Diavel V4 RS.

Ducati Diavel V4 RS.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Panigale V4 R.

Ducati Panigale V4 R.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

