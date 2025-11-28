Ducati mit Monster und Co. auf Premieren-Tour

Noch vor dem offiziellen Marktstart bietet Ducati Motorradbegeisterten die Möglichkeit, sich die neuen Modelle nach Voranmeldung bei ausgewählten Händlern schon einmal vorab in Augenschein zu nehmen und auch Probe zu sitzen, allen voran die komplett neue Monster.

Die „Ducati Premiere Tour“ umfasst zwei Modellpräsentationen. Eine zeigt die Monster und die Diavel V4 RS, die andere die neue Hypermotard V2 und die Panigale V4 R. Termine und den Anmeldebutton finden Interessierte unter ducati.com/de/de/experience/premiere-tour. (aum)

