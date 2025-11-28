En miniature: „Stranger Things“ rollt bei Revell

Seit gestern laufen auf Netflix die ersten Folgen der finalen Staffel von „Stranger Things“. Revell bietet vier Fahrzeuge der Serie als Modellbausatz an, darunter auch den Squawk Van aus den neuen Folgen der Kultserie. Das Fahrzeug im Maßstab 1:25 besteht aus 75 Teilen. Abziehbilder für die originalgetreue Dekoration liegen bei.

Auch den Chevrolet Blazer K5 von Sheriff Jim Hopper hat Revell im Angebot. Er taucht insbesondere in den ersten drei Staffeln regelmäßig auf. Das detaillierte Modell im Maßstab 1:25 wird aus 162 Teilen zusammengesetzt. Dazu kommen aus der zweiten und dritten Staffel der Chevrolet Camaro im Maßstab 1:24 mit über 90 Teilen und detailgetreuem V sowie der VW T3 „Surfer Boy“ aus Staffel 4 mit liebevoll gestalteter Inneneinrichtung, der sich aus 84 Einzelteilen zusammensetzt. Jedes Fahrzeug kostet 39,99 Euro und ist für zehn Euro mehr auch als Model Set erhältlich, bei dem die Basisfarben bereits erhalten sind – gut geeignet für neugierige Einsteiger und Gelegenheitsbastler. (aum)

