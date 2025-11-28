Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

En miniature: „Stranger Things“ rollt bei Revell

aum – 28. November 2025

Seit gestern laufen auf Netflix die ersten Folgen der finalen Staffel von „Stranger Things“. Revell bietet vier Fahrzeuge der Serie als Modellbausatz an, darunter auch den Squawk Van aus den neuen Folgen der Kultserie. Das Fahrzeug im Maßstab 1:25 besteht aus 75 Teilen. Abziehbilder für die originalgetreue Dekoration liegen bei.

Auch den Chevrolet Blazer K5 von Sheriff Jim Hopper hat Revell im Angebot. Er taucht insbesondere in den ersten drei Staffeln regelmäßig auf. Das detaillierte Modell im Maßstab 1:25 wird aus 162 Teilen zusammengesetzt. Dazu kommen aus der zweiten und dritten Staffel der Chevrolet Camaro im Maßstab 1:24 mit über 90 Teilen und detailgetreuem V sowie der VW T3 „Surfer Boy“ aus Staffel 4 mit liebevoll gestalteter Inneneinrichtung, der sich aus 84 Einzelteilen zusammensetzt. Jedes Fahrzeug kostet 39,99 Euro und ist für zehn Euro mehr auch als Model Set erhältlich, bei dem die Basisfarben bereits erhalten sind – gut geeignet für neugierige Einsteiger und Gelegenheitsbastler. (aum)

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Squawk Van von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Squawk Van von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Photo: Revell via Autoren-Union Mobilität

Download:

Chevrolet Blazer K5 von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Chevrolet Blazer K5 von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Photo: Revell via Autoren-Union Mobilität

Download:

Chevrolet Blazer K5 von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Chevrolet Blazer K5 von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Photo: Revell via Autoren-Union Mobilität

Download:

Chevrolet Camaro von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Chevrolet Camaro von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Photo: Revell via Autoren-Union Mobilität

Download:

Chevrolet Camaro von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Chevrolet Camaro von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Photo: Revell via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW T3 „Surfer Boy“ von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

VW T3 „Surfer Boy“ von Revell aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Photo: Revell via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW T3 „Surfer Boy“ aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

VW T3 „Surfer Boy“ aus der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Photo: Revell via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

RC-Car-Set „Football League“ von Revell.
En miniature: Kickern auf vier Rädern
US-Army-Truck von Revell Control (1:16).
Die Pandemie beschert Carrera und Revell deutliches Wachstum
Junior-Kit von Revell: Geländewagen.
Ausprobiert: Junior-Kit von Revell – Preisgekrönter Einstieg in den Modellbau
Ford GT von Revell.
Detroit 2016: Ford GT als Kit für Kids
Dust Rider Buggy von Revell.
Carrera und Revell haben „Top 10“-Spielzeug

Audio

Autonews vom 28. November 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren