Toyota mit neuem Partner am Nürburgring

aum – 30. November 2025

Toyota hat für seine „GR Experience“ beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring einen neuen Partner gefunden. Die Veranstaltung wird im nächsten Jahr vom Schweißgeräteanbieter Stahlwerk unterstützt. Motorsportfans erwartet wieder ein buntes Rahmenprogramm rund um das Rennwochenende vom 14. bis 17. Mai in der „Grünen Hölle“. Das reicht vom Erlebnis-Areal auf dem Hatzenbach-Plateau an der Nordschleife über die Auftritte im Fahrerlager und im Fahrsicherheitszentrum bis hin zum exklusiven Campingplatz.

Die Besucher haben die Möglichkeit, Rennfahrer zu treffen, Einblicke in die Technik der ausgestellten GR-Modelle zu erhalten und das Renngeschehen auf einer großen LED-Wand zu verfolgen. Neben e-Sport-Wettbewerbe für Gaming-Fans und einem Shuttle-Service gibt es Food Trucks, deren Speisen im Ticketpreis für die „Toyota GR Experience powered by Stahlwerk“ enthalten sind.

Karten sind ab sofort erhältlich. (aum)

„Toyota GR Experience“ beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring.

„Toyota GR Experience“ beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring.

