Alfa Romeo Tonale jetzt auch als Diesel bestellbar

aum – 28. November 2025

Die Modellpalette des überarbeiteten Alfa Romeo Tonale ist komplett. Nach den Plug-in-Hybrid- und Hybrid-Varianten ist das SUV jetzt auch als Diesel zu Preisen ab 41.400 Euro bestellbar. Der 1,6-Liter-Vierzylinder mobilisiert 130 PS (96 kW). Das maximale Drehmoment von 320 Newtonmetern liegt bereits bei 1500 Umdrehungen in der Minute an. Als Durchschnittsverbrauch werden 5,3 bis 5,5 Liter (je nach Ausstattung) angegeben. Der mit einem Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattete Tonale Diesel erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 194 km/h.

Begleitend zum Marktstart wird auch die Einführungsedition Alfa Romeo Tonale Diesel Sport Speciale zum Preis ab 51.300 Euro angeboten. Serienmäßig bringt das Sondermodell unter anderem 20-Zoll-Leichtmetallräder, das aktive Fahrwerk mit elektronischer Stoßdämpferregelung, eine Hi-Fi-Anlage von Harman Kardon, Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer, Sitzbezüge aus einer Kombination von schwarzem Alcantara mit weißem Kunstleder und den Einparkassistenten mit, der den Alfa Romeo Tonale teilautonom längs und quer einparkt. (aum)

Bilder zum Artikel
Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

