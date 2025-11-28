Vorschau: Langstrecke, Preisträger und Rundgang

Hyundai hat seinen Ioniq 6 überarbeitet. Die Elektro-Limousine mit der stromlinienförmigen Bogen-Silhouette ist durch das Facelift noch einen Tick aerodynamischer geworden. Außerdem wurden die Batteriekapazität erhöht und die Effizienz gesteigert Frank Wald hat das Langstreckenpotenzial in einem Tagestrip durch sieben europäische Länder getestet.

Mehr als 100.000 Elroq hat Skoda bereits in ersten Jahr in seinem Stammwerk in Mladá Boleslav vom Band laufen lassen. Der kompakte SUV-Stromer erweist sich in Europa als Erfolgsmodell. Frank Wald hat das „German Car oft he Year“ einem Praxistest unterzogen. Guido Borck

fährt in der nächsten Woche schon einmal den neuen Renault Clio. Die sechste Generation des französischen Kleinwagens geht Anfang 2026 in den Handel und tritt optisch dynamischer auf. Als Antrieb dienen ein Dreizylinder-Benziner sowie ein Vollhybrid, der in der Stadt bis zu 80 Prozent rein elektrisch fahren soll.



Auch wenn sie längst ihren früheren Status verloren hat, ist die Intermot in Köln immer noch die wichtigste und größte Motorradmesse des Landes. Die Besucher erwartet eine Reihe von Deutschland-Premieren. Jens Riedel macht am Donnerstag einen Rundgang und berichtet noch am selben Tag.



Das Auto bleibt weiterhin das wichtigste Verkehrsmittel in Deutschland. So lautet eines der zentralen Ergebnisse der größten Studie zur Alltagsmobilität in Deutschland, durchgeführt vom Infas-Institut im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums. Die wiederkehrende Untersuchung soll national wie regional eine zentrale Grundlage für die Verkehrsplanung vor Ort bilden. Wir haben Sie uns die Ergebnisse mal genauer angesehen. Zudem lädt der Importeursverband VDIK zur Jahres-Pressekonferenz mit Rück- und Ausblick ein.



Außerdem informieren wir Sie auch nächste Woche wieder tagesaktuell über weitere Modellneuheiten und Entwicklungen in der Fahrzeugbranche und Verkehrspolitik. (aum)



