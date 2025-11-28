Logo Auto-Medienportal
Der PS Speicher beherbergt nun auch über 8000 Modellfahrzeuge

aum – 28. November 2025

Das Oldtimermuseum PS Speicher im niedersächsischen Einbeck erweitert seine Sammlung um 8000 Modellfahrzeuge. Sie werden auf rund 150 Quadratmetern in zehn Themenräumen auch multimedial präsentiert.

Die Bandbreite der reicht vom nostalgischen Spielzeugauto über fein gearbeitete Sammlerstücke bis hin zu Windkanalmodellen im Maßstab 1:5 oder winzigen Exponaten im Maßstab 1:220. Zu den Blickfängen gehören ein fünf Meter hoher Sammlungsturm, ein begehbares Diorama, ein digitales Autoquartett und ein Paternoster. Den Abschluss bildet der Raum „Mein Modell“, in dem der PS Speicher acht wechselnde Lieblingsstücke mit ihren persönlichen Geschichten ausstellt.

Pünktlich zur Eröffnung der Miniatursammlung wurde das Museum in dieser Woche bereits mit dem diesjährigen Innovationspreis der Fachzeitschrift „Modell Fahrzeug“ ausgezeichnet. (aum)

