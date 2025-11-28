Logo Auto-Medienportal
E-Autos sollen wieder gefördert werden

aum – 28. November 2025

Der Koalitionsausschuss hat sich offenbar auf Details zur angekündigten Förderung von Elektroautos für Haushalte mit niedrigem und mittleren Einkommen verständigt. Wie das „Handelsblatt“ und weitere Medien melden, soll der Kauf oder das Leasing eines rein batteriebetriebenen Autos oder eines Plug-in-Hybrids mit einer Prämie von 3000 Euro unterstützt werden. Als Obergrenze gilt ein Bruttoeinkommen von 80.000 Euro im Jahr. Pro Kind im Haushalt steigt der Betrag um 5000 Euro. Ähnliches gilt für den Bonus: Pro Kind steigt der Basisbetrag von 3000 Euro um 500 Euro. Wie es heißt, müsse die EU-Kommission den Plänen zustimmen, die nach dem Willen der Bundesregierung so schnell wie möglich im nächsten Jahr in Kraft treten soll. (aum)




