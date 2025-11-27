Logo Auto-Medienportal
Dacia feiert mit Null-Prozent-Leasing

aum – 27. November 2025

Dacia blickt auf 20 Jahre in Deutschland zurück. Zur Feier profitieren Privatkunden von einem Null-Prozent-Leasing für ausgewählte Modelle mit Verbrennungsmotor sowie von zusätzlichen Vorteilen wie dem Full-Service-Paket, bis zu sieben Jahre Garantie und kostenlosen Winterkompletträdern. Voraussetzung ist eine Zulassung des Fahrzeugs bis zum 31. Dezember dieses Jahres (Winterkompletträder bis 22.12.2025).

So gibt es beispielsweise Interessierte den Dacia Bigster als Mildhybrid G-140 im Platin-Leasing bei einer Sonderzahlung in Höhe von 2030 Euro plus Überführungskosten für 159 Euro im Monat. Das entspricht einem Kundenvorteil von 1332 Euro. Die Laufzeit beträgt drei Jahre bei 30.000 Kilometern Gesamtlaufleistung und beinhaltet zusätzlich das Full-Service-Paket. (aum)

Die Modellpalette von Dacia (ohne Spring).

Die Modellpalette von Dacia (ohne Spring).

Photo: Dacia via Autoren-Union Mobilität

