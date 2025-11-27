Alle Jahre wieder in der Toyota Collection

Alle Jahre wieder: Die Toyota Collection in Köln gibt dem Public Opening am ersten Samstag eines Monats im Dezember erneut einen adventlichen Rahmen. Dieses Mal fällt die Veranstaltung von 10 bis 14 Uhr passenderweise auf den Nikolaustag. Während die Erwachsenen sich die 75 ausgestellten Fahrzeuge ansehen können, erwartet die Kinder der Besuch des Weihnachtsmanns und kleine Überraschungsgeschenke.

Wie immer ist der Eintritt zum Public Opening der Fahrzeugsammlung auf dem Gelände der Toyota-Deutschlandzentrale frei. Regelmäßig finden dort an jedem ersten Samstag im Monat Thementage statt. Und für die ausgestellten Autos der Marken Toyota und Lexus gilt: Einsteigen und anfassen erlaubt. Zudem versammeln sich jedes Mal auf dem Parkplatz vor der Halle Besitzer mit ihren Fahrzeugen. (aum)



