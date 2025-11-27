Logo Auto-Medienportal
Alle Jahre wieder in der Toyota Collection

aum – 27. November 2025

Alle Jahre wieder: Die Toyota Collection in Köln gibt dem Public Opening am ersten Samstag eines Monats im Dezember erneut einen adventlichen Rahmen. Dieses Mal fällt die Veranstaltung von 10 bis 14 Uhr passenderweise auf den Nikolaustag. Während die Erwachsenen sich die 75 ausgestellten Fahrzeuge ansehen können, erwartet die Kinder der Besuch des Weihnachtsmanns und kleine Überraschungsgeschenke.

Wie immer ist der Eintritt zum Public Opening der Fahrzeugsammlung auf dem Gelände der Toyota-Deutschlandzentrale frei. Regelmäßig finden dort an jedem ersten Samstag im Monat Thementage statt. Und für die ausgestellten Autos der Marken Toyota und Lexus gilt: Einsteigen und anfassen erlaubt. Zudem versammeln sich jedes Mal auf dem Parkplatz vor der Halle Besitzer mit ihren Fahrzeugen. (aum)

Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Der Weihnachtsmann in der Toyota Collection.

Der Weihnachtsmann in der Toyota Collection.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Der Weihnachtsmann in der Toyota Collection.

Der Weihnachtsmann in der Toyota Collection.

Photo: Ines Barwisch via Autoren-Union Mobilität

Weihnachtsstimmung in der Toyota Collection in Köln.

Weihnachtsstimmung in der Toyota Collection in Köln.

Photo: Ines Barwisch via Autoren-Union Mobilität

Der Weihnachtsmann in der Toyota Collection.

Der Weihnachtsmann in der Toyota Collection.

Photo: Ines Barwisch via Autoren-Union Mobilität

Der Weihnachtsmann in der Toyota Collection.

Der Weihnachtsmann in der Toyota Collection.

Photo: Ines Barwisch via Autoren-Union Mobilität

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Public Opening in der Toyota Collection in Köln.

Public Opening in der Toyota Collection in Köln.

Photo: Ines Barwisch via Autoren-Union Mobilität

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Die Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Public Opening in der Kölner Toyota Collection.

Public Opening in der Kölner Toyota Collection.

Photo: Ines Barwisch via Autoren-Union Mobilität

Der Parkplatz vor der Toyota Collection beim Public Opening.

Der Parkplatz vor der Toyota Collection beim Public Opening.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

Der Parkplatz vor der Toyota Collection beim monatlichen Public Opening.

Der Parkplatz vor der Toyota Collection beim monatlichen Public Opening.

Photo: Autodrome via Autoren-Union Mobilität

Der Parkplatz vor der Toyota Collection beim Public Opening.

Der Parkplatz vor der Toyota Collection beim Public Opening.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

High-Milage-Tag in der Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

High-Milage-Tag in der Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln.

Photo: Autodrom via Autoren-Union Mobilität

