Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Essen 2025: Der AvD bittet zum Simracing

aum – 27. November 2025

Mit den German Simracing Masters (GSM) wird Deutschlands bester Simracer gesucht. Gemeinsam mit dem Zeeem e-Sports organisiert der Automobilclub von Deutschland das Qualifying mit sechs Terminen. Ihr Können unter Beweis stellen können interessierte Rennsimulationsfahrer bereits bei der Essen Motor Show vom 29. November bis 7. Dezember am AvD-Stand die ersten Bestzeiten gefahren werden.

Rennfahrerin Carrie Schreiner wird dort am morgigen Previewday die Simulatoren einem professionellen Test unterziehen. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings. In der Qualifikation dauern die so genannten Stints sieben Minuten, in denen die Racer eine Einführungs- sowie zwei Qualifyingrunden absolvieren. Die beste Runde im Qualifying zählt und die 24 Schnellsten aus der GSM-Qualifier-Tour schaffen es ins Finale am 6. und 7. Juni in der Zeeem Racing Hall Aschaffenburg.

Die weiteren Termine der Qualifier-Tour sind bei der Retro Classics Stuttgart (19.–22.2.), der AvD Drift Championship am Hockenheimring (5.4.), der Retro Classics Essen (8.–12.4.), dem Opening der Klassikstadt Frankfurt (voraussichtlich Ende April) sowie der Tuningworld Bodensee (14.–17.5.). (aum)

Weiterführende Links: AvD-Presseseite

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Der Automobilclub von Deutschland (AvD) richtet das Qualifying für das German Simracing Masters 2026 aus. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) richtet das Qualifying für das German Simracing Masters 2026 aus. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

Photo: GSM/AvD/Zeeem via Autoren-Union Mobilität

Download:

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) richtet das Qualifying für das German Simracing Masters 2026 aus. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) richtet das Qualifying für das German Simracing Masters 2026 aus. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

Photo: GSM/AvD/Zeeem via Autoren-Union Mobilität

Download:

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) richtet das Qualifying für das German Simracing Masters 2026 aus. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) richtet das Qualifying für das German Simracing Masters 2026 aus. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

Photo: GSM/AvD/Zeeem via Autoren-Union Mobilität

Download:

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) richtet das Qualifying für das German Simracing Masters 2026 aus. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) richtet das Qualifying für das German Simracing Masters 2026 aus. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

Photo: GSM/AvD/Zeeem via Autoren-Union Mobilität

Download:

Simracing.

Simracing.

Photo: GSM/AvD/Zeeem via Autoren-Union Mobilität

Download:

Simracing.

Simracing.

Photo: AvD/Zeeem via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Lancia Delta HF Integrale 16V „Didier Auriol“ von 1989.
Essen 2025: Der AvD fährt groß auf
In der dunklen Jahreszeit ist eine einwandfrei funktionierende Fahrzeugbeleuchtung das A und O.
Sehen und gesehen werden
Restaurierter DKW Schnellaster von 1955 des AvD-Pannenhilffsdienstes.
Der AvD präsentiert sich in zwei Hallen
VW T1 des AvD, Baujahr 1960.
Essen 2023: AvD mit Doppelauftritt
Ford Turnier 20 M des AvD aus dem Jahr 1970.
Essen 2022: Der AvD ist mit zwei Ständen vertreten

Audio

Autonews vom 26. November 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren