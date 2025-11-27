Essen 2025: Der AvD bittet zum Simracing

Mit den German Simracing Masters (GSM) wird Deutschlands bester Simracer gesucht. Gemeinsam mit dem Zeeem e-Sports organisiert der Automobilclub von Deutschland das Qualifying mit sechs Terminen. Ihr Können unter Beweis stellen können interessierte Rennsimulationsfahrer bereits bei der Essen Motor Show vom 29. November bis 7. Dezember am AvD-Stand die ersten Bestzeiten gefahren werden.

Rennfahrerin Carrie Schreiner wird dort am morgigen Previewday die Simulatoren einem professionellen Test unterziehen. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings. In der Qualifikation dauern die so genannten Stints sieben Minuten, in denen die Racer eine Einführungs- sowie zwei Qualifyingrunden absolvieren. Die beste Runde im Qualifying zählt und die 24 Schnellsten aus der GSM-Qualifier-Tour schaffen es ins Finale am 6. und 7. Juni in der Zeeem Racing Hall Aschaffenburg.



Die weiteren Termine der Qualifier-Tour sind bei der Retro Classics Stuttgart (19.–22.2.), der AvD Drift Championship am Hockenheimring (5.4.), der Retro Classics Essen (8.–12.4.), dem Opening der Klassikstadt Frankfurt (voraussichtlich Ende April) sowie der Tuningworld Bodensee (14.–17.5.). (aum)

