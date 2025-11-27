Logo Auto-Medienportal
Ducati startet die Produktion der Monster

aum – 27. November 2025

Ducati hat im Werk Borgo Panigale mit der Produktion der neuen Monster begonnen. In der fünften Generation erhält das ikonische Modell den neuen und leichteren V2 mit 890 Kubik. Er steckt in einem Monocoque-Rahmen mit einer doppelseitigen Schwinge, die von der Panigale V4 inspiriert ist. Der Heckrahmen besteht aus Technopolymer und Gitterelementen. Das Trockengewicht der Monster sinkt um vier auf 175 Kilogramm.

Die 111 PS (82 kW) starke Ducati Monster entwickelt ein maximales Drehmoment von 91 Newtonmetern bei 7250 Touren. Zwischen 4000 und 10.000 U/min liegen stets über 80 Prozent der Durchzugskraft an. Es gibt vier Fahrmodi und ein umfassendes Elektronikpaket mit DTC, DWC, EBC und Kurven-ABS. Das Fünf-Zoll-TFT-Display ist für das hauseigene Multimediasystem und Turn-by-Turn-Navigation ausgelegt.


Die Monster ist ab Februar in zwei Lackierungen bei den Händlern erhältlich: Ducati Red und Iceberg White, sowohl in den Versionen Monster und Monster+. Die Monster+ wird serienmäßig mit einer Cockpitverkleidung und einer Soziussitz-Abdeckung geliefert. Beide Modelle sind auch in einer 35-kW-Version (48 PS) für Fahrer mit einem A2-Führerschein erhältlich. (aum)

Ducati-Boss Claudio Domenicali (Mitte) feiert den Produktionsstart der neuen Monster.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Das muss gefeiert werden: Ducati-Boss Claudio Domenicali öffnet für die erste neue Monster eine Flasche Champagner.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati Monster.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

