EU fördert Megawatt-Ladenetz für Lkw

aum – 26. November 2025

Eon hat gemeinsam mit den Partnern Voltix und Greenway eine Förderzusage der Europäischen Union für das Infrastrukturprojekt HDV-E erhalten. Ziel des Projekts ist der Aufbau eines grenzüberschreitenden Megawatt-Ladenetzes, das die Elektrifizierung des europäischen Schwerlastverkehrs entscheidend beschleunigt. Die Europäische Union will das Konsortium mit 70,3 Millionen Euro unterstützen.

Bis Herbst 2028 sollen entlang der wichtigsten europäischen Verkehrskorridore rund 330 Hochleistungs-Ladepunkte mit jeweils einem Megawatt oder mehr Leistung entstehen. Sie verteilen sich auf 55 Standorte in Deutschland, Österreich, Dänemark, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Schweden, Polen und Ungarn. Jede Station umfasst mindestens vier Ladepunkte. Alle werden rund um die Uhr öffentlich zugänglich, unterstützen offenes Roaming und bieten einfache Bezahlmöglichkeiten. (aum)

Bilder zum Artikel
Eon ist Teil eines Konsortiums, das europaweit Ladestionen für Megawatt Charging von Elektro-Lastwagen plant.

Photo: Eon via Autoren-Union Mobilität

