Die ÖBB möbelt ihre alten Railjets auf

aum – 26. November 2025

Die Österreichischen Bundesbahnen werden alle 60 Railjets nach und nach modernisieren. Nach über 15 Jahren auf der Schiene, und ungefähr nach der Hälfte ihrer geplanten Einsatzzeit, erhalten die Fernverkehrszüge ein Technik- und Komfort-Upgrade. Bis 2031 sollen alle Bestandsgarnituren an den Qualitätsstandard der Railjets der neuen Generation angepasst werden. Die 1. und 2. Klasse erhalten neu gestaltete Sitze, in der Business Class werden sie aufgearbeitet. Die Modernisierung umfasst zudem Fußstützen, Haltegriffe sowie größere Klapptische.

Das Design der Innenausstattung passt sich mit Holzoptik und durchgehenden Rückenlehnen der neuen Railjet-Generation an. Außerdem werden die Wagen mit neuen Bodenbelägen, einem verbesserten Fahrgastinformationssystem sowie optimierten Kinderwagenabstellplätzen ausgestattet.

Die modernisierten Züge werden zukünftig auf den Railjet-Strecken in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Italien eingesetzt. Der erste modernisierte Railjet wird bereits bei der Eröffnung des Koralmtunnels am 12. Dezember präsentiert. Ab dem Fahrplanwechsel zwei Tage später kommt die erste upgegradete Garnitur auf der Direktverbindung zwischen Wien und Lienz zum Einsatz.
(aum)

Bilder zum Artikel
Sitze im modernisierten ÖBB-Railjet.

Sitze im modernisierten ÖBB-Railjet.

Photo: ÖBB/Marek Knopp via Autoren-Union Mobilität



